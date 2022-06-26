«Речь не идет об автоматическом переезде»: в Самаре подписали приказ о слиянии двух колледжей

Много лет энергетический колледж располагался в здании на Самарской площади. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре подписан приказ о слиянии Самарского энергетического колледжа (СЭК) и Поволжского строительно-энергетического колледжа им.Мачнева (ПЭК). В результате присоединения СЭК к ПСЭК образуется Колледж энергетики и строительства им. П. Мачнева. Соответствующее постановление областного правительства опубликовано 25 июня 2022 года на официальном сайте. Решение об объединении принято несмотря на протесты родителей и педагогов СЭК, которые опасаются, что эта мера приведет к снижению качества образования, а также ухудшит условия обучения студентов, которым придется переехать из здания на Самарской площади на окраину города, в 15 микрорайон, в неподготовленные помещения. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн уже сообщил, что губернатор Дмитрий Азаров пообещал лично съездить в 15 мкр, чтобы оценить готовность кампуса.

«Оптимизировать и сэкономить»

В пояснительной записке к постановлению указано, целью реорганизации стала оптимизация сети профессиональных образовательных организаций региона.

- Укрупнение позволит сконцентрировать кадровые ресурсы, эффективно использовать накопленный потенциал, создать лучшие условия для организации учебно-воспитательного процесса и перераспределения материально-технической базы, педагогического и административно-хозяйственного персонала, а также оптимизировать объем и номенклатуру специальностей в соответствии с потребностями региональной экономики, - утверждается в подготовленной министерством образования пояснительной записке. Также в документе говорится, что материально-техническая база СЭК будет передана ПСЭК в порядке правопреемства.

В финансово-экономическом обосновании реорганизации указано, что в результате под сокращение попадут директор и бухгалтер СЭК, а их зарплата за полгода в размере более 600 тысяч рублей за вычетом всех выплат распределится на выплаты зарплат остальным педагогам.

- В связи с передачей здания по адресу ул. Самарская, 205а, высвободятся средства в 2022 году – 2,3 млн рублей, в 2023 году – 5,6 млн рублей, в 2024 году – 5,6 млн рублей, - говорится в документе. – Это средства на налоги на землю и имущество, коммунальные услуги, обеспечение пожарной безопасности и охранная сигнализация.

«Студентам велят быстрее сдавать хвосты»

Родители и многие педагоги СЭК неоднократно выступали против такого объединения. Они опасаются, что перевозка повредит многотонное уникальное оборудование лабораторий СЭК, преподаватели откажутся ездить работать в 15 микрорайон из-за его плохой транспортной доступности, а качество образования серьезно пострадает.

- В качестве экономического обоснования слияния колледжей и указана экономия на зарплате директора и главбуха СЭК, а также суммы налогов, уплачиваемые колледжем. А вот гигантские затраты на реконструкцию пустыря ПСЭК под прием наших студентов не упомянуты, - говорит представитель родительского комитета Анастасия Луковникова. - Никаких планов и затрат на перемещение учебно-материальной базы не указано. Разве лаборатории перевозить к началу учебного года не собираются? Некоторые педагоги, получив новость о слиянии, уже начали писать заявления об увольнении. Студентам предлагают быстрее сдавать «хвосты», чтоб потом не пришлось бегать за новыми преподавателями.

Анастасия Луковникова сообщила, что инициативные родители собирают средства на адвоката и собираются подавать иск в суд, чтобы отстаивать право своих детей на качественное образование.

«Кампус на 30 тысяч кв.метров»

В ответ на запросы «КП-Самара» в министерстве образования и науки Самарской области сообщили, что на базе корпусов ПСЭК в 15 микрорайоне будет создан студенческий кампус площадью более 30 тысяч квадратных метров, который «будет включать в себя учебные здания, общежития, производственные мастерские, кафе и столовую, стадион, спортивные площадки и автодром».

В настоящее время к приему новых студентов готовят один четырехэтажный корпус ПСЭК на 25 кабинетов, однако ремонт пока далек от завершения. Родители опасаются, что имеющихся в нем кабинетов не хватит, чтобы вмесить учащихся всех специальностей. Кроме того, после проведенной экскурсии они высказали претензии и к качеству ремонта.

«Губернатор лично оценит готовность кампуса»

В ситуацию уже вмешался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Народный избранник несколько раз проводил встречи с инициативной группой и выезжал на место будущего кампуса. После этого он заявил, что новая площадка не готова к приему студентов и предложил отсрочить переезд на год.

- Тема слияния учебных заведений - всегда болезненна. К решению таких вопросов надо подходить очень тщательно, - прокомментировал Александр Хинштейн новость о слиянии колледжей в своем телеграм-канле. - Сегодня еще раз обсудил ситуацию вокруг СЭК с губернатором Самарской области. Дмитрий Азаров заверил, что принятое решение о слиянии не означает автоматический переезд колледжа. Наше с родительским оргкомитетом предложение - отсрочить переезд СЭК на год, чтобы успеть качественно подготовить новую базу - остается в повестке. Губернатор пообещал лично съездить в 15 микрорайон и оценить готовность кампуса.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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