«Исключить новую вспышку на 100% нельзя»: эксперт рассказал, стоит ли самарцам опасаться возвращения COVID-19

Коронавирус стал реже поражать самарцев, но медики не исключают прихода новой волны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снизилась заболеваемость коронавирусом, поэтому все ограничения, в том числе масочный режим, отменили. Корреспонденты «КП-Самара» выяснили у эксперта, что после себя оставил COVID-19 и стоит ли ждать его возвращения в ближайшее время.

— На сегодняшний день мы не видим роста заболеваемости КВИ и тех осложнений, которые были связаны с ней. Мы постоянно совместно с Роспотребнадзором мониторим ситуацию. Сейчас никакой угрозы, опасности нет, поэтому и было решено снять все ограничения, — рассказал глава информцентра по борьбе с распространением коронавируса, завкафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, д.м.н, профессор Дмитрий Константинов.

Болеть стали реже и легче

По словам специалиста, сейчас в Самарской области ежедневно фиксируется по 48-50 случаев заражения. Тех, кто нуждается в госпитализации, — около 17-20. Медики отмечают у них среднетяжелое течение болезни. Однако в зоне риска может находиться любой человек: и дети, и взрослые. В зоне повышенного внимания врачей — люди с сопутствующими заболеваниями и 60+, у которых из-за КВИ могут развиться осложнения.

Дети стали переносить ковид легче. Основной симптом у них — повышение температуры. Тяжелых и летальных случаев среди юных жителей региона нет.

Вакцинация — нужна или нет

По словам Дмитрия Константинова, сейчас коллективный иммунитет в Самарской области составляет около 24%. Он снизился по сравнению с предыдущим периодом.

— Конечно, надо вакцинироваться. Обязательно нужно привиться тем, кто не болел КВИ и не прививался ранее. Людям старше 60 лет надо повторять вакцинацию примерно раз в год — это будет эффект подстегивания иммунной системы, которая будет стоять на страже проникновения нового коронавируса — SARS-CoV-2, — отметил эксперт.

Дмитрий Константинов добавил, что те вакцины, которые были разработаны ранее, сейчас менее эффективны, поскольку вирус постоянно мутирует. Однако специалисты работают на созданием новых препаратов. К примеру, в Санкт-Петербурге трудятся над комбинированной вакциной. Она будет и от гриппа, и от COVID-19.

Также эксперт рассказал, как себя проявил «Спутник М». Эту вакцину применяли для подростков в возрасте 12-17 лет. По словам эксперта, в Самарской области прививки ею сделали 1,5 тыс. ребят. Все прошло благополучно. Кроме стандартных побочных эффектов (лихорадка, небольшая слабость, снижение аппетита), никаких серьезных негативных последствий не было.

Последствия COVID-19

У многих пациентов, которые перенесли коронавирус, выявили осложнения. В первую очередь пострадали легкие, сердечно-сосудистая и нервная системы, а также печень. При этом проблемы со здоровьем могли появиться не только у тех, кто болел тяжело, но и у тех, кто перенес КВИ легко. Чтобы понять, связаны ли недомогания с ковидом, Дмитрий Константинов посоветовал обратиться в поликлинику, пройти диспансеризацию.

Стоит ли ждать новую вспышку коронавируса

— Исключить новую вспышку коронавируса на 100% нельзя. Ждать, давайте, мы ее не будем, но мы должны быть предупреждены и вооружены. Если мы все будем придерживаться установленных правил, то сильной вспышки уже не будет. Если маски и дистанция вернутся, то в этом не нужно видеть что-то критическое, — отметил эксперт.

Дмитрий Константинов призвал самарцев не расслабляться и не забывать про профилактику. По-прежнему нужно соблюдать правила общей гигиены — чаще мыть руки с мылом. Антисептики из сумок и рюкзаков тоже можно пока не вынимать.