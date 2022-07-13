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ЗДОРОВЬЕ13 июля 2022 9:51

«Исключить новую вспышку на 100% нельзя»: эксперт рассказал, стоит ли самарцам опасаться возвращения COVID-19

Самарский эксперт рассказал, что после себя оставил COVID-19 и стоит ли ждать его возвращения
Анастасия ФИЛАТОВА
Коронавирус стал реже поражать самарцев, но медики не исключают прихода новой волны

Коронавирус стал реже поражать самарцев, но медики не исключают прихода новой волны

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области снизилась заболеваемость коронавирусом, поэтому все ограничения, в том числе масочный режим, отменили. Корреспонденты «КП-Самара» выяснили у эксперта, что после себя оставил COVID-19 и стоит ли ждать его возвращения в ближайшее время.

— На сегодняшний день мы не видим роста заболеваемости КВИ и тех осложнений, которые были связаны с ней. Мы постоянно совместно с Роспотребнадзором мониторим ситуацию. Сейчас никакой угрозы, опасности нет, поэтому и было решено снять все ограничения, — рассказал глава информцентра по борьбе с распространением коронавируса, завкафедрой и клиникой инфекционных болезней с эпидемиологией СамГМУ, д.м.н, профессор Дмитрий Константинов.

Болеть стали реже и легче

По словам специалиста, сейчас в Самарской области ежедневно фиксируется по 48-50 случаев заражения. Тех, кто нуждается в госпитализации, — около 17-20. Медики отмечают у них среднетяжелое течение болезни. Однако в зоне риска может находиться любой человек: и дети, и взрослые. В зоне повышенного внимания врачей — люди с сопутствующими заболеваниями и 60+, у которых из-за КВИ могут развиться осложнения.

Дети стали переносить ковид легче. Основной симптом у них — повышение температуры. Тяжелых и летальных случаев среди юных жителей региона нет.

Вакцинация — нужна или нет

По словам Дмитрия Константинова, сейчас коллективный иммунитет в Самарской области составляет около 24%. Он снизился по сравнению с предыдущим периодом.

— Конечно, надо вакцинироваться. Обязательно нужно привиться тем, кто не болел КВИ и не прививался ранее. Людям старше 60 лет надо повторять вакцинацию примерно раз в год — это будет эффект подстегивания иммунной системы, которая будет стоять на страже проникновения нового коронавируса — SARS-CoV-2, — отметил эксперт.

Дмитрий Константинов добавил, что те вакцины, которые были разработаны ранее, сейчас менее эффективны, поскольку вирус постоянно мутирует. Однако специалисты работают на созданием новых препаратов. К примеру, в Санкт-Петербурге трудятся над комбинированной вакциной. Она будет и от гриппа, и от COVID-19.

Также эксперт рассказал, как себя проявил «Спутник М». Эту вакцину применяли для подростков в возрасте 12-17 лет. По словам эксперта, в Самарской области прививки ею сделали 1,5 тыс. ребят. Все прошло благополучно. Кроме стандартных побочных эффектов (лихорадка, небольшая слабость, снижение аппетита), никаких серьезных негативных последствий не было.

Последствия COVID-19

У многих пациентов, которые перенесли коронавирус, выявили осложнения. В первую очередь пострадали легкие, сердечно-сосудистая и нервная системы, а также печень. При этом проблемы со здоровьем могли появиться не только у тех, кто болел тяжело, но и у тех, кто перенес КВИ легко. Чтобы понять, связаны ли недомогания с ковидом, Дмитрий Константинов посоветовал обратиться в поликлинику, пройти диспансеризацию.

Стоит ли ждать новую вспышку коронавируса

— Исключить новую вспышку коронавируса на 100% нельзя. Ждать, давайте, мы ее не будем, но мы должны быть предупреждены и вооружены. Если мы все будем придерживаться установленных правил, то сильной вспышки уже не будет. Если маски и дистанция вернутся, то в этом не нужно видеть что-то критическое, — отметил эксперт.

Дмитрий Константинов призвал самарцев не расслабляться и не забывать про профилактику. По-прежнему нужно соблюдать правила общей гигиены — чаще мыть руки с мылом. Антисептики из сумок и рюкзаков тоже можно пока не вынимать.

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