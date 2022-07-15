«Леха - настоящий герой»: волонтер из Самарской области привезла подарки символу спецоперации белгородскому Алеше

Волонтеры привезли подарки Леше и его друзьям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

КЛАССНЫЙ МАЛЬЧУГАН

Восьмилетнего Алешу из Белгородской области смело можно назвать одним из символов спецоперации на территориях ЛДНР и Украины. Паренек каждый день, вернувшись со школы, одевается в военную форму и несется к дороге, где приветствует российских солдат, проезжающих мимо. Накануне в гостях у мальчишки побывала волонтер из Новокуйбышевска Татьяна Плотникова, которая уже несколько месяцев занимается сбором помощи для военнослужащих армии РФ.

- Классный мальчуган и друзья у него такие же! - поделилась Татьяна с корреспондентом «КП-Самара».

Мальчик каждый день встречает российских солдат Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас женщина находится во время очередного выезда с доставкой гуманитарного груза для бойцов. Село, где живет Леша, было по пути и не заехать к нему добровольцы не могли.

- Конечно же мы приехали не с пустыми руками. Выбирая подарок, мы озвучили, для кого он будет предназначаться, и продавец Лариса на местном рынке сразу вручила нам еще одну коробочку для Лешки, - говорит Плотникова.

Юному символу СВО и его друзьям привезли миниатюрные модели боевой отечественной техники. Они остались в восторге, ведь пристально следят за российской армии, переживают за нее и в будущем не исключают, что тоже свяжут жизнь со службой.

Алеша показался гостям из Самарской области скромным мальчиком Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Жизнерадостный, дружелюбный - Леша сразу расположил нас к себе своей искренностью, добротой и большой любовью к российском солдатам. Скромный ребенок, совсем не зазнавшийся, несмотря на «лучи славы», - отмечает наша собеседница.

ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗНИ НЕТ

Никакой звездной болезни у Алеши нет. Это подтверждают и его приятели.

- Леха с начала спецоперации стал бегать к солдатам. Я помню, как он там стоял, начался дождь, мы все говорили - «пошли под навес!», а он отвечал - «я останусь». Его упорство и вылилось в знаменитость. Он не зазнался, очень скромный, не хвастается ни перед кем. Это его заслуга. Сейчас трудное время, а Леха - это символ героизма. Не каждый ребенок смог бы встречать солдат каждый день. Леха - настоящий герой, которого будут помнить его дети и внуки, его будут помнить все, - делится один из них.

– Он постоянно упорствует, всегда добивается своего. Думаю, он всегда примет правильное решение. Он провожает солдат на трудную битву, поддержать их, мне кажется, это его главная цель, - добавляет другой.

Ребята и сами иногда помогают другу в его начинании. И они уверены, что в будущем будут с Алексеем в хороших отношениях, как бы жизнь не повернулась. Парни также считают, что Леха может стать большим генералом.

Добавим, что Лешу уже приняли в юнармейцы. В конце мая сделал это олимпийский чемпион, а также начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный. Она наслышан, что мальчик стал символом поддержки и с радостью присвоил ему новый статус. Про школьника слагают песни, его рисуют на жилых дома и открытках - «постовой Алеша» действительно полюбился народу, но популярность его не смущает.

Сам паренек очень благодарен визитерам с берегов Волги. Он даже записал обращение к землякам Татьяны Плотниковой:

- Передаю большой привет жителям Самарской области. Спасибо, что вы помогаете солдатам из России!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От шоколадок до денег на лошадь: жительница Самарской области поразила американцев, помогая российским военным

Волонтер из Новокуйбышевска рассказала, что передают земляки для участвующих в спецоперации солдат (подробности)

Самарский депутат написал музыку к песне про «постового» Алешку

Мальчик стал символом специальной операции на Донбассе (подробности)

На стене многоэтажного жилого здания в Тарко-Сале изобразили нового мурала

Художник изобразил мальчик Алёшу из Белгорода (подробности)