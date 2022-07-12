«Держит в страхе весь двор»: житель разрушающегося дома на ул. Ленинградской в Самаре угрожает соседям

Один из жильцов надстроил третий этаж и повредил общую крышу, а сейчас угрожает недовольным соседям Фото: Ольга НОВИКОВА

Серьезный конфликт разгорелся в Самаре в старинном доме на ул. Ленинградской, 108-110. Здесь один из жильцов незаконно надстроил третий этаж и в результате повредил общую крышу. Теперь исторический памятник стремительно разрушается. На недовольство соседей мужчина, уроженец одной из южных стран СНГ, реагирует агрессивно и угрожает ножом. В отчаянии жильцы обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну.

«Держит в страхе весь двор»

Рассказывая о сложившейся ситуации, самарчанка Жанна не могла сдержать слез.

- Мы воюем с соседом уже много лет, - рассказала она. - Он надстроил третий этаж, устроив лестницу прямо через мой палисадник, и быстренько ее узаконил. Занял весь подвал, а половину двора – гаражом для джипа. Сделал себе асфальтированную тропинку, из-за которой вода течет и подмывает дом. А у нас фундамента нет, здание старинное, там только земляной вал...

Жильцы дома обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну Фото: Ольга НОВИКОВА

На жалобы и упреки соседей мужчина реагирует очень агрессивно. Он снес исторический заборчик во двор и поставил новый, железный.

- Когда я оставила калитку открытой, накинулся на меня с кулаками и избил, - рассказывает Жанна. - И такое повторялось не раз. Кидался и на других соседей. Мы писали заявления в полицию, но результата не было. Мы много лет пишем и жалобы на незаконную мансарду в администрацию района, в прокуратуру, в полицию, но он ничего и никого не боится, уверяет, что у него везде все решено. Угрожает моей престарелой матери - дескать, если тут что-то снесут, я убью твою дочь. Держит в страхе весь двор, мой 12-летний сын просто боится ходить через калитку и вынужден лазить через забор, чтобы попасть домой...

Один из жильцов занял половину двора гаражом под свой джип Фото: Ольга НОВИКОВА

«Когда снесут, тогда и отремонтируем»

Из-за незаконной мансарды старинный дом начал разрушаться. По фасаду пошла трещина, повредило проводку - уже третью неделю в одной из квартир электричество поступает через «времянку». Дом должны были отремонтировать по программе капремонта, однако, когда рабочие пришли на место и увидели незаконную мансарду, выполнять работы они отказались: привести в порядок кровлю сейчас просто невозможно.

- Мы не можем зайти на объект и отремонтировать его, пока там присутствует незаконная надстройка, мы не можем покрыть половину крыши, - объяснили представители ФКР. - Когда ее уберут, тогда и отремонтируем.

«Снести должен собственник»

В Управлении охраны объектов культурного наследия пояснили - дом, крышу которого повредили пристройкой, являлся предметом охраны.

- Мы подали в суд на жителя-нарушителя, - рассказал руководитель УГООКН по Самарской области Иван Стафеев. - Суд первой инстанции встал на нашу сторону и обязал снести мансарду. Сделать это должен собственник. Это решение было вынесено недавно и еще не вступило в законную силу.

Александр Хинштейн отметил, что собственник может обжаловать это решение.

- Уверен, что решение устоит и во второй инстанции, - отметил депутат. - Однако собственник может уклониться от сноса. В этом случае сносить нужно за счет бюджета, а потом взыскивать с собственника эти средства.

Александр Хинштейн вмешался в ситуацию и пообещал помочь в решении проблемы Фото: Ольга НОВИКОВА

Снести незаконную мансарду власти пообещали до конца года. В Фонде капремонта пообещали сразу после сноса, в следующем году, начать ремонт дома.

- По графику ремонт запланирован на 2023-2025 годы, - пояснили в ФКР. - Как только снесут мансарду и мы согласуем проектную документацию с УГООКН, приступим в ремонту. Рассчитываем, что это произойдет в 2023 году.

Жители поблагодарили Александра Хинштейна за вмешательство.

- Нам остается только надеяться, что дом до этого времени не развалится, - отметила Жанна.