«Невкусно, неопрятно, дорого»: в Самаре в драмтеатре пытаются расторгнуть договор с буфетом

Вокруг театрального буфета разгорелся конфликт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководство драмтеатра пытается расторгнуть договор с театральным буфетом. Однако арендаторы, которым указали на дверь, с этим не согласны. После безуспешных попыток найти общий язык с руководством культурного учреждения директор буфета Виктория Фитюнина обратилась за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну.

«Люди жалуются»

Договор между самарским драмтетром и компанией «Арт-кафе» был заключен еще в 2019 году. Конкретный срок действия в договоре указан не был, а для расторжения одна из сторон должна была уведомить другую заранее, за три месяца. В апреле руководство театра направило своим арендаторам уведомление: договор расторгается, к августу помещение нужно освободить, а оборудование – вывезти.

- Причины такого решения – жалобы зрителей на буфет, а также антисанитария в столовой для сотрудников, которую по договору тоже должно было обслуживать «Арт-кафе», - пояснил директор Самарского драматического театра Сергей Филиппов. – Арендатор давно обещал сделать там ремонт, однако начал выполнять свои обязательства только после получения уведомления – сейчас, по их словам, они закупили стройматериалы. Я руковожу драмтеатром всего две недели, и в первый же день пришел проверить, где могут пообедать сотрудники, не выходя из здания. Мои впечатления – невкусно, неопрятно и дорого. Поэтому я понимаю предыдущее руководство, которое решило расторгнуть договор. За две недели я, директор, так и не смог попасть в зрительский буфет – арендатор передал нам неправильный комплект ключей. А если пожар? Я работал с этим же арендатором в оперном театре. Торги компания выиграла честно, арендную плату вносила исправно, но ассортимент в буфете скудный, очереди огромные, и нам частенько поступали жалобы.

Руководство буфета не согласно с расторжением договора Фото: Ольга НОВИКОВА

«Исправно платили аренду в пандемию»

Виктория Фитюнина с таким утверждением не согласна.

- Мы выполняем все условия договора аренды, - уверяет она. – Кормим сотрудников театра дистанционно, а помещение театральной столовой для персонала не находится у нас в аренде, оно принадлежит театру. Тем не менее, мы сейчас начали его ремонт. Цены в буфете тоже не слишком дорогие, на уровне обычной кофейни – эспрессо за 120 рублей, чизкейк за 180… Мы исправно отработали в пандемию, платили аренду. А сейчас нам указывают на дверь.

Тем не менее, во время приема выяснилось, юридически у театра есть все основания для того, чтобы расторгнуть договор с арендатором, к которому возникли претензии.

- В данной ситуации действия руководства драмтеатра абсолютно законны, - прокомментировал Александр Хинштейн. – Мы не можем обязать директора театра расторгнуть договор или напротив, взять арендатора помимо его желания.

Однако на встрече было решено, что дирекция театра даст буфету еще один шанс. «Испытательный срок» поможет сотрудникам провести работу над ошибками.