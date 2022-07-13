«За всю жизнь так и не узнала, что такое ванная»: в Самаре столетняя ветеран войны ютится в аварийной коммуналке

В Самаре столетняя ветеран живет в доме без удобств. Фото: предоставлено "Комсомолке"

В Самаре столетняя ветеран Великой Отечественной войны Матрена Волгушева и 96-летняя Клавдия Подколодная живут в коммунальных квартирах без удобств. Снести аварийные дома на ул. Печерской и 3 го Проезда и дать пожилым дамам благоустроенные квартиры власти не торопятся. За ветеранов заступились общественники. О сложившейся проблеме волонтер коалиции НКО при правительстве Самарской области «Забота рядом» Вера Данилова рассказала на приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Многие дома были построены в 50-х годах как "времянки". Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Дома разрушаются на глазах»

Вера Данилова много лет живет в 414-м квартале Самары (ул. Корабельная, Печерская, Революционная и 3 ий Проезд Октябрьского района). И много лет общественница борется за расселение аварийных домов, которых в квартале немало.

- Наши дома строили рабочие завода 4 ГПЗ в 50 е годы прошлого века, - рассказывает Вера Данилова. – Предполагалось, что это временное жилье. Дома возводили без фундаментов, из «дранки». Но в этом «временном» жилье люди живут уже почти 70 лет. За это время дома сильно обветшали и сейчас рушатся буквально на глазах.

Несмотря на аварийное состояние многих домов, в 414 квартале много жителей, которым больше некуда деваться. Среди них – ветераны Великой Отечественной войны Матрена Волгушева, которой в сентябре исполнится сто лет, и 96-летняя Клавдия Подколодная. Пожилые дамы ютятся в коммунальных квартирах без удобств.

Жители ждут расселения много лет. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Матрена Яковлевна и Клавдия Федоровна за всю жизнь они так и не узнали, что такое ванная, что такое горячая вода дома из крана! – сокрушается Вера Данилов. – Раньше недалеко от нашего квартала, на ул.Волгина была общественная баня, и можно было вымыться там. Но уже несколько лет, как баня закрылась, и теперь чтобы помыться, нужно ехать в старый город, на ул.Пионерскую. Осилить такой путь в столь преклонном возрасте очень сложно. Очень бы хотелось, чтобы Матрене Яковлевне и Клавдии Петровне дали нормальное жилье, чтобы они смогли провести остаток жизни в достойных условиях. Они стояли в очереди на улучшение жилищных условий, но потом их оттуда сняли, так как у них в этих коммуналках больше квадратных метров, чем установлено нормативом. А то, что там ни ванны, ни горячей воды, что дом в ужасном состоянии – никому не интересно…

«Получили гарантийное письмо застройщика»

Дома, в которых живут Матрена Яковлевна и Клавдия Федоровна, действительно были признаны аварийными. Однако до расселения дело все никак не дойдет.

В коммуналках нет ни ванны, ни горячей воды. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- Еще в 2016 году было принято решение отдать территорию этого квартала застройщику по программе развития застроенных территорий, - пояснил руководитель департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков. – По заключенному договору застройщик должен был в том числе расселить аварийные дома и предоставить их жителям новые благоустроенные квартиры. Однако с началом реализации проекта у строителей возникли сложности, и спустя пять лет этот участок перешел компании «Трансгруз». Сейчас у нас имеется гарантийное письмо от нового застройщика, что до 2023 года ситуация в квартале должна измениться в лучшую сторону.

Чиновник заверил, что мэрия проговорит с застройщиком, чтобы ветеранов расселили из аварийных коммуналок в первую очередь. Кроме того, он Клавдии Подколодной собрать пакет документов и обратиться в управление опеки, чтобы получить соцвыплату на улучшение жилищных условий.

- Размер выплаты составляет 2,3 миллиона рублей, эти деньги можно будет дополнительно использовать для того, чтобы улучшить квартирные условия при расселении аварийного дома застройщика, - пояснил Андрей Белоклоков. – Матрена Яковлевна за такой выплатой уже обратилась и получила одобрение.

Александр Хинштейн выразил надежду, что ситуацию удастся оперативно решить.

- Мы с коллегами из ДУИ отработали путь решения вопроса. Радует, что застройщик, который ведет проект комплексного освоения территории этого района, готов в приоритетном порядке переселять именно такую категорию самых нуждающихся жителей.