«Будем работать, даже если отключится электричество»: синоптики из Самары раскрыли секреты работы

Самарские синоптики дают точные прогнозы в 97% случаев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«В Самарской области переменная облачность, без существенных осадков», - за подобными фразами, которые мы слышим постоянно и иногда относимся с недоверием, скрывается непростая работа синоптиков и обширная сеть наблюдений по всему миру.

Мы побывал в Приволжском УГМС и посмотрели, как прогнозируют погоду в Самаре.

Глобальная сеть наблюдений

Для того, чтобы сделать прогноз по Самаре, необходимо учитывать огромное количество факторов и знать ситуацию не только на близлежащих территориях, но и, например, в Англии и Франции.

Синоптики за работой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На разных территориях данные собираются со спутников, наземных площадок, радиолокаторов, есть аэрологическая информация, используются самолеты и суда погоды. Они передают синоптические сводки в три международных центра, которые находятся в Москве, Вашингтоне и Мельбурне - туда стекается информация со всего земного шара. Данные поступают каждые три часа, анализируются и передаются в регионы, в том числе, в Самару, где их используют местные синоптики для составления прогноза.

Вячеслав Демин рассказывают, как собирают данные для составления прогноза погоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Татьяна Кожевникова, основой для синоптика являются данные, которые метеонаблюдатели собирают на метеостанциях. Все данные поступают дежурному синоптику в виде карт, в качестве дополнительного инструмента для производства прогноза поступают снимки со спутников. Каждые 10 минут с доплеровского метеорологического локатора приходят данные в виде картинки, на которых можно наблюдать атмосферную ситуацию.

На мониторах компьютеров мы посмотрели карты, с которыми работают синоптики, и своими глазами увидели перемещения облаков и оценили характер погоды в регионе. Всем известна ситуация, когда синоптики сообщают, что дожди пройдут местами по области. Например, такие прогнозы приходили на прошлые выходные.

Такие карты используют в работе синоптики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На картах видно, как нагревается земля и где находятся облака Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- На картах видно, где прошел дождь, даже с грозой, местами и с градом, а где была жара. Так вот, кто-то находился в Большой Глушице, и там ничего не было, а кто-то был в Тольятти, где наблюдали и дождь, и грозу, - рассказала Татьяна Кожевникова, показывая карты.

Наблюдения передают каждые три часа

Обязанность передавать данные каждые три часа лежит и на наших синоптиках, которые ведут наблюдения в Самаре. Вероятно, многие замечали здание Приволжского УГМС в Самаре около трамвайной остановки Солнечная. И не только замечали, но и смотрели прогноз погоды на установленном там табло.

Во дворе здания располагаются необходимые устройства для сбора данных о текущем состоянии погоды. Мы побывали на той площадке и узнали, что в психрометрической будке, где находятся приборы для максимально точного измерения температуры воздуха, дверь открывается только на север, поскольку температуру воздуха измеряют только в тени. (В момент нашего визита туда в тени было +29,5 градуса по Цельсию). На другие установленные приборы вы можете посмотреть на наших фотографиях.

Психрометрическая будка, где приборы находятся в так, чтобы быть в тени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гелиограф используется для регистрации продолжительности солнечного сияния Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осадкомер Третьякова служит для измерения количества осадков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадка с приборами для фиксации погодных явлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Если у нас отключится электричество и интернет, задача остается прежней – каждые три часа, днем и ночью, в пургу и зной собрать и передать метеоданные. У нас многочисленные запасные приборы, которые работают и без интернета, - рассказал начальник объединенной гидрометеостанции Самары Михаил Давыдов.

В Приволжском УГМС есть музей с уникальными экспонатами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На станции стараются внедрять автоматические методы определения фактической погоды. С одной стороны, нужно внедрять новые технологии, а с другой – для определения изменения климата необходимы одни и те же приборы.

В Приволжском УГМС имеются приборы, которые смогут работать без электричества и интернета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Конечно, мы продолжаем вести измерения современными приборами, но проверяем, чтобы они показывали значения так же, как наши запасные приборы, - рассказал Михаил Давыдов.

Станция в Самаре находится на едином месте. Метеоплощадки не переносят, поскольку тогда годами измеряемая фактическая погода окажется неактуальными для новой территории. Примечательно, что в момент своего появления самарская метеоплощадка находилась, фактически, за городом – тогда город заканчивался в районе улицы Советской Армии. Сейчас же город не просто приблизился, а поглотил станцию.

Прогноз с точностью 95%

Как рассказал начальник отдела метеорологии Гидрометцентра, пресс-секретарь ФГБУ «Приволжское УГМС» Вячеслав Демин, прогноз погоды – это предположение о ее будущем состоянии. «Конечно, прогноз не может оправдываться на 100%. Наши трехдневные прогнозы точны на 95-97%. Мы ошибаемся в 3-5 случаях из 100», - сказал Демин.

Неточности в прогнозах появляются отчасти из-за того, что сеть метеостанций недостаточно обширная, а между станциями большое расстояние.

Как отмечает Вячеслав Демин, прогнозы сейчас публикуют все, кому не лень, а откуда берут данные – большой вопрос. Многие пользуются данными Gismeteo или центра «Фобос». «Но они не знают местных особенностей, а прогноз рассчитывается автоматически. Наши синоптики могут делать отдельные прогнозы для Самары, для Тольятти. А там дают прогноз на месяц даже по небольшим территориям. Поэтому не стоит планировать свой отпуск, исходя из прогноза погоды на месяц вперед», - отметил Вячеслав Демин.

На станции мы увидели, что прогнозирование погоды – это очень сложная работа, которую выполняют настоящие профессионалы и энтузиасты своего дела, готовые и летом, и зимой, и даже без интернета каждые три часа передавать в международные центры данные о фактической погоде в Самаре.

В климатологическом атласе Российской Империи можно найти данные о погоде начала прошлого века Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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