Погода в Самаре на выходные до 17 июля 2022: ожидаются дожди и температура до +29 градусов

В Самаре тепло, но могут пройти дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Текущая неделя в Самарской области закончится при дождливой, но теплой погоде, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в предстоящие выходные.

По данным синоптиков, через территорию нашего региона проходит холодный атмосферный фронт, в результате чего в Самарской области ожидаются дожди, местами град, а также усиление ветра.

С приходом холодного атмосферного фронта в регионе несколько понизится температура воздуха. В прошедшие выходные, а также вначале недели стояла жаркая погода, когда температура воздуха уверенно преодолевала отметку в +30 градусов. В ближайшие дни жара немного спадет – в основном ожидается до +29 градусов, а в пятницу и вовсе температура может понизиться до +23 градусов.

Дожди синоптики прогнозируют в пятницу и в воскресенье, а в субботу будет переменная облачность без существенных осадков.

В четверг, 14 июля, появилось сообщение, что в ночь на 15 июля в регионе ожидается очень сильный дождь и крупный град с порывами ветра до 27 м/с, в результате чего объявлен оранжевый уровень опасности.

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