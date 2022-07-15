Куклы-старички и маленькие семьи в «панельках»: чем удивит самарцев выставка миниатюр в музее Алабина

Самарцы смогут увидеть необычные работы художницы из Новосибирска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующий вторник, 19 июля 2022 года, в Самаре в музее имени П.В. Алабина заработает необычная и очень трогательная выставка (6+). Там представят маленький мир кукол, которые создала Ирина Верхградская. Корреспондент «КП-Самара» побывала в музее преддверии открытия экспозиции. Показываем, что интересного ждет посетителей.

Для маленьких людей специально создали "панельные дома" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы поселили некоторые куклы в «панельные дома». Посетители смогут подглядеть за жизнью маленьких людей через застекленные окошки, - рассказал сотрудник музея Рудольф Голубев.

Перед гостями выставки предстанет комната, где дама в пеньюаре любуется собой в круглое зеркало; кухня, где ужинают муж с женой; детская, где молодые родители наблюдают за спящим малышом. Также там будут представлены куклы в исторических нарядах, литературные и сказочные персонажи, образы известных людей.

Посетители выставки смогут увидеть жизнь крошечных людей через окошки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме того, отдельно будет представлена тема «Дорогие мои старики». Ирина Верхградская создала несколько кукол-пенсионеров. Среди них: бабушка, что рассматривает старые фотографии в альбоме; семейная пара, где муж читает книгу, а супруга чистит рядом картошку; пожилая женщина, что в одиночестве пьет чай с сушками и конфетами, а также невеста, которая пришла бабушке, прикованной к постели.

Среди героев художницы есть как обычные люди, так и сказочные персонажи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выставке планируют также воссоздать комнату типичной панельной квартиры недалекого прошлого, которую словно только что оставили жильцы. Ее сделают в натуральную величину и украсят бытовыми вещами из музейной коллекции.

На выставке будут представлены куклы в исторических нарядах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отметим, в день открытия выставки вход с 16:00 до 18:00 будет бесплатным. В остальные дни посетителям придется заплатить 200 (по будням) или 300 (в выходные) рублей. Посмотреть на мир маленьких людей можно будет до 16 октября 2022 года.

Отдельное место в творчестве Ирины Верхградской - тема "Дорогие мои старики" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СПРАВКА

Ирина Верхградская — автор миниатюр из Новосибирска. Она самостоятельно освоила различные техники. За 30 лет художница провела около 25 персональных выставок. К настоящему времени она создала более 1700 кукол. Также Ирина Верхградская изготавливает для них интерьеры: будь то квартира или деревенский дом. Свои работы она воспринимает как живых, поэтому не продает их.