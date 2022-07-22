В Самаре студенты придумали мерч с похождениями козла с розовыми рогами

Самарские студенты создали лейбл "Ойба"

В Самаре появился необычный лейбл — «Ойба», в основу которого вошли местные достопримечательности. Его создали трое студентов СамГТУ — Леонид Зуткин, Владимир Тишкин и Данила Мостовой. Ребята готовятся к выпуску первой партии мерча с изображениями козы, монумента «Ладья» и ВАЗа.

— Мы познакомились 3 года назад. В нашем вузе есть студенческий совет, и мы туда пришли. Сначала мы не поладили, а с дизайнером у нас были самые напряженные отношения. Мы вообще друг друга не переносили! А потом как-то за пару недель все исправилось, и мы уже рисовали наши первые майки, — рассказал «КП-Самара» участник проекта Леонид.

На одной из маек козел изображен рядом с домом со слонами

Идея создания лейбла «Ойба» пришла к ребятам, когда они поняли, что у нашего города нет собственного фирменного мерча, который хотелось бы покупать и ходить в нем. Тогда они решили взять символ Самары — козу — и пустить его в путешествие местным достопримечательностям.

— Ойба — это универсальная фраза, которую козел может сказать на каждой футболке, — поделились создатели проекта.

Самарцы смогут приобрести футболку с изображением "Жигулей"

Сюжеты на майках такие: козел путешествует на Ладье по Волге, а на дне реки находится самарский драмтеатр. На другой майке он ездит на «Жигулях» по городу, еще на одной — возвышается над знаменитым домом со слонами (дача купца Головкина).

В ближайшее время мерч можно будет приобрести в телеграм-канале «Ойба». У ребят большие планы, они собираются выпускать отдельные комиксы с символом Самары и даже создать анимационный фильм.