В Самаре инспектор ДПС покинул пост, чтобы спасти жизнь женщине со сломанной рукой

Игорь Тарабрин ответственно подходит к выполнению своей работы Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На днях руководству ГУ МВД России по Самарской области пришло письмо от местной жительницы. Она передавала слова благодарности инспектору ДПС Игорю Тарабрину, который спас ее мать, оказавшуюся в опасной ситуации на оживленной трассе.

Неприятная ситуация произошла 1 июля 2022 года. Примерно в 16:00 к капитану полиции Тарабрину, дежурившему на станционаром посту на Зубчаниновском шоссе, обратилась взволнованная женщина-водитель.

- Она остановилась и заявила, что у ее мамы сломана рука, она испытывает анафилактический шок и ей срочно нужно помощь медиков, - объясняют в облМВД.

Более тяжелой обстановку делал тот факт, что все происходило в пятницу - в час пик, когда многие возвращаются с работы и уезжают за город. Естественно, в близкое к вечернему время были пробки и в кратчайшие сроки добраться до больницы не представлялось возможным.

- Сотрудник ДПС не раздумывая посадил их в патрульный автомобиль, предварительно доложив о случившемся в дежурную часть полка. Включив проблесковые маячки он в течение 20 минут доставил потерпевшую до ближайшего медицинского учреждения, - рассказывают правоохранители.

Врачи своевременно помогли женщине. Игорь же вернулся к коллегам - на место несение службы.

- Спасибо ему за то, что не оставил в беде, что оказал помощь. Это говорит не только о высокой степени профессиональной подготовки, но и о положительных моральных качествах, - отмечает дочь пациентки.

Сейчас ее матери ничего не угрожает. Это заслуга докторов и представителя ГИБДД. Автор письма, полученного силовиками в заключении добавила очень важные слова:

- Иногда небольшие поступки способны сохранить жизнь человеку. Очень приятно, что сотрудники ДПС всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней очень нуждается.

В руководстве самарской полиции ответили, что им приятно, когда действие офицеров оценивают по заслугам. Стражи порядка обещают, что и дальше будут оказывать помощь людям.

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