Ни дома, ни денег: под Самарой семья с четырьмя детьми стала жертвой недобросовестных строителей

Нерадивый застройщик оставил многодетную семью без дома и без денег. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Многодетная семья из Нефтегорска Самарской области стала жертвой недобросовестных строителей. В 2018 году чета Климовых с четырьмя детьми получила социальную субсидию на строительство дома. Доверившись рекомендованному администрацией застройщику, молодые люди и не подозревали, что в результате они останутся и без дома, и без денег. Вот уже четыре года семья безуспешно пытается добиться справедливости. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности истории.

Молодая семья надеялась построить дом для детей, но все сильно затянулось. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

«Не было повода не верить администрации»

Когда Евгении Климовой и ее семье сообщили: им одобрена социальная выплата для многодетных на улучшение жилищных условий – счастью не было предела. В семье подрастали четверо малышей, и в прежнем жилье стремительно становилось тесно.

- Мы ни секунды не сомневались – будем строить просторный дом, чтобы в нем хватило места для всех, - вспоминает Евгения. - Однако по правилам использования субсидии делать это самостоятельно мы не могли, обязательно нужно было привлекать застройщика – юрлицо. В администрации Нефтегорского района нам дали визитку ООО «Твой дом», порекомендовали обратиться к ним – мол, они работают с субсидиями. Конечно, мы могли начать искать другого застройщика, но у нас не было повода не доверять администрации. Поэтому мы пошли в ООО «Твой дом».

Евгения Климова выиграла все суды, но застройщик так и не вернул деньги. Фото: Ольга НОВИКОВА

«На таком фундаменте строить нельзя»

Поначалу казалось, что все хорошо. Согласовали смету, определили фронт работ, подрядчик вышел на объект и приступил к заливке фундамента. Однако очень скоро Евгения и ее супруг заподозрили, что что-то не так.

- Фундамент выглядел ужасно, бетон просто вылили в траншею, без свай, без металлической арматуры, - рассказала Евгения журналисту «КП-Самара». – По нормативам это должна была быть монолитная плита толщиной в 30 см, но уже после первого сезона все потрескалось, и мы увидели, что там максимум пять сантиметров. Мы, естественно, усомнились в качестве проведенной работы и заказали экспертизу, которая подтвердила – фундамент не соответствует требованиям и нормативам и строить на нем нельзя. Мы обратились к застройщику, попросили демонтировать некачественное сооружение и сделать все заново. Но так ничего и не получили.

Фундамент просел и потрескался после первого же сезона. Фото: предоставлено "Комсомольской правде"

Выиграли все суды, но результата нет

После нескольких безуспешных попыток заставить застройщика переделать работу или вернуть деньги семья обратилась в суд. Повторная экспертиза подтвердила первоначальные выводы специалистов. Суд встал на сторону многодетной семьи и обязал застройщика достроить дом либо вернуть семье полученные п госпрограмме деньги. Однако несмотря на судебное решение этого до сих пор не произошло.

- В итоге мы были вынуждены сами демонтировать непригодный фундамент, - рассказывает Евгения. – И вот уже четыре года ждем, когда работы можно будет завершить. Все суды, обязывающие застройщика довести дело до ума, мы выиграли, но это решение не исполняется, а судебные приставы по какой-то причине не могут призвать нерадивых строителей к ответу.

Многодетная мать обратилась за помощью к депутату Александру Хинштейну

«Пострадали семьи по всей области»

Евгения Климова обратилась за помощью к депутату Госдумы Александру Хинштейну.

- Когда мы начали судиться, выяснилось, что это не первая и не единственная подобная ситуация с этим застройщиком, - рассказала молодая женщина. – Мне стали писать и звонить люди из других районов, которым их администрации тоже рекомендовали реализовать субсидию с помощью этого застройщика. И компания точно так же не выполнила свои обязательства.

Прямо на приеме депутат связался с главным судебным приставом Самарской области Закиром Муратовым. Тот пообещал ускорить процесс исполнительного производства по делу семьи Климовых. Также Александр Хинштейн попросил Евгению собрать подробные данные о других пострадавших от действий застройщика.

- Я убежден, что здесь нужно возбуждать уголовное дело! – отметил депутат. – Обязательно будем обращаться в полицию, в прокуратуру. Вместо того, чтобы строить дома для многодетных семей, такие горе-подрядчики разбазаривают бюджетные деньги. Это совершенно возмутительная ситуация!

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«За всю жизнь так и не узнала, что такое ванная»: в Самаре столетняя ветеран войны ютится в аварийной коммуналке

В Самаре столетняя ветеран Великой Отечественной войны ютится в аварийной коммуналке (подробности)