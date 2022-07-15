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Общество15 июля 2022 12:04

«Тратят пособия на себя»: в Самарской области многодетная мать не торопится лечить ребенка с «волчьей пастью»

Многодетная мать из Тольятти собирается продать квартиру детей, чтобы скрыться от органов опеки
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Самарчанка пользуется инвалидностью, чтобы получать больше пособий

Самарчанка пользуется инвалидностью, чтобы получать больше пособий

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Многодетные мамы не всегда принимают помощь от волонтеров. Иногда они даже пытаются от них скрыться, как и от органов опеки. Так, руководитель Самарской региональной общественной организации защиты и поддержки детей и матерей «Право на счастье» Марина Федотова решила всенепременно помочь жительнице Подстепок под Тольятти 25-летней Анастасии (имя изменено – прим. ред.), которая одна воспитывает двух дочерей и новорожденного сына с патологией, которую в народе называют «волчья пасть» или «заячья губа». Но все пошло не по плану.

«Мы верили в нее, но она нас обманула»

В квартире, где жила многодетная семья, не было ремонта, а дети обеспечиваются на детские пособия. Волонтеры помогли Насте с мебелью, а сама она привела в порядок квартиру и сделала небольшой ремонт.

- Мы верили в нее и в то, что она справится. Но, к сожалению, все ее обещания оказались ложью и пусканием пыли в глаза, - говорит Марина Федотова.

Анастасию передали на попечительство органам опеки, над ней взяли кураторство. Волонтеры также продолжали следить за этой семьей. Настя говорила, что совсем скоро старшие девочки пойдут в детский сад и даже показывала документы. Также многодетная мама говорила, что записала сына на операцию для исправления расщелины на губе.

- Пару раз ей удалось отложить поездку в больницу по разным причинам. То, у ее мамы сердце заболело, то, эта мама захотела снять Газель и поехать в Самару всей семьёй в качестве отдыха, на детские деньги, только вот Газель не нашли, - рассказывают волонтеры.

Всеми способами откладывала операцию сына

Волонтеры узнали о незапланированной поездке и приехали серьезно поговорить с женщинами. После этого Анастасия все же записала ребенка на операцию. Однако, когда наступила назначенная дата выяснилось, что многодетная мама все это время врала и все время откладывала свою поездку в Самару на операцию из-за других дел, которые просто шокировали волонтеров.

- Выяснилось, что Настя все это время откладывала проведение необходимой для полноценной жизни ребенка операции из-за оформления документов по продаже квартиры в Подстепках, купленной на маткапитал. Это единственное жилье ее детей, но несмотря на это она собирается переезжать, но куда и зачем не говорит. Если она уедет с детьми, мы и органы опеки могут потерять с ней связь и не смогут контролировать исполнение родительских обязанностей. Чего, в принципе, она и добивается, - говорит Марина Федотова.

Волонтеры увидели объявление о продаже квартиры и забили тревогу

Волонтеры увидели объявление о продаже квартиры и забили тревогу

Фото: с сайта объявлений "Авито".

Бабушка и мать живут на детские деньги

Бабушка не упускает возможности жить также за счет детских пособий дочери и не работать. По словам волонтеров, она сначала решила поставить кондиционер, а потом и вовсе поехать в отпуск.

- Анастасия только в э том месяце получила порядка 100 тысяч рублей пособий, но уже спустя неделю начала просить у знакомых в долг. Бабушка же неоднократно говорила, чтобы ее дочка «рожала еще», ведь будет больше пособий. Также от нее слышали фразу, что за «инвалида больше платят», может, поэтому они не торопятся делать операцию, - предполагают самарские волонтеры.

В данной ситуации у волонтеров сложилось впечатление, что дети в этой семье нужны исключительно для удовлетворения своих потребностей, но заниматься и социализировать их никто не торопится. Девочки боятся всего, играют только друг с другом, не ходят в сад, потому что мама и бабушка по неизвестной причине не доверяют воспитателям. Марина Федотова задала вопрос компетентным органам, которые ранее сообщили, что в данной семье детям ничего не угрожает:

Девочками никто не занимается, они играют только друг с другом

Девочками никто не занимается, они играют только друг с другом

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Какое будущее ждёт этих детей? Физически им ничего не угрожает, но как же моральная сторона вопроса? И какое право она имеет продавать квартиру детей, купленную на маткапитал, если не были выделены доли, – спрашивает неравнодушная самарчанка.

Волонтеры не собираются пускать ситуацию на самотек и пишут во все инстанции, чтобы спасти детей. Маленькому мальчику с серьезным заболеванием срочно нужна операция, а пользоваться инвалидностью, «потому что пускают к педиатру без очереди», неприемлемо и недостойно. Редакция «КП-Самара» также направила запросы в компетентные органы, чтобы разобраться в ситуации. Мы будем следить за развитием событий.

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