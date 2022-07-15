«Тратят пособия на себя»: в Самарской области многодетная мать не торопится лечить ребенка с «волчьей пастью»

Самарчанка пользуется инвалидностью, чтобы получать больше пособий Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Многодетные мамы не всегда принимают помощь от волонтеров. Иногда они даже пытаются от них скрыться, как и от органов опеки. Так, руководитель Самарской региональной общественной организации защиты и поддержки детей и матерей «Право на счастье» Марина Федотова решила всенепременно помочь жительнице Подстепок под Тольятти 25-летней Анастасии (имя изменено – прим. ред.), которая одна воспитывает двух дочерей и новорожденного сына с патологией, которую в народе называют «волчья пасть» или «заячья губа». Но все пошло не по плану.

«Мы верили в нее, но она нас обманула»

В квартире, где жила многодетная семья, не было ремонта, а дети обеспечиваются на детские пособия. Волонтеры помогли Насте с мебелью, а сама она привела в порядок квартиру и сделала небольшой ремонт.

- Мы верили в нее и в то, что она справится. Но, к сожалению, все ее обещания оказались ложью и пусканием пыли в глаза, - говорит Марина Федотова.

Анастасию передали на попечительство органам опеки, над ней взяли кураторство. Волонтеры также продолжали следить за этой семьей. Настя говорила, что совсем скоро старшие девочки пойдут в детский сад и даже показывала документы. Также многодетная мама говорила, что записала сына на операцию для исправления расщелины на губе.

- Пару раз ей удалось отложить поездку в больницу по разным причинам. То, у ее мамы сердце заболело, то, эта мама захотела снять Газель и поехать в Самару всей семьёй в качестве отдыха, на детские деньги, только вот Газель не нашли, - рассказывают волонтеры.

Всеми способами откладывала операцию сына

Волонтеры узнали о незапланированной поездке и приехали серьезно поговорить с женщинами. После этого Анастасия все же записала ребенка на операцию. Однако, когда наступила назначенная дата выяснилось, что многодетная мама все это время врала и все время откладывала свою поездку в Самару на операцию из-за других дел, которые просто шокировали волонтеров.

- Выяснилось, что Настя все это время откладывала проведение необходимой для полноценной жизни ребенка операции из-за оформления документов по продаже квартиры в Подстепках, купленной на маткапитал. Это единственное жилье ее детей, но несмотря на это она собирается переезжать, но куда и зачем не говорит. Если она уедет с детьми, мы и органы опеки могут потерять с ней связь и не смогут контролировать исполнение родительских обязанностей. Чего, в принципе, она и добивается, - говорит Марина Федотова.

Волонтеры увидели объявление о продаже квартиры и забили тревогу Фото: с сайта объявлений "Авито".

Бабушка и мать живут на детские деньги

Бабушка не упускает возможности жить также за счет детских пособий дочери и не работать. По словам волонтеров, она сначала решила поставить кондиционер, а потом и вовсе поехать в отпуск.

- Анастасия только в э том месяце получила порядка 100 тысяч рублей пособий, но уже спустя неделю начала просить у знакомых в долг. Бабушка же неоднократно говорила, чтобы ее дочка «рожала еще», ведь будет больше пособий. Также от нее слышали фразу, что за «инвалида больше платят», может, поэтому они не торопятся делать операцию, - предполагают самарские волонтеры.

В данной ситуации у волонтеров сложилось впечатление, что дети в этой семье нужны исключительно для удовлетворения своих потребностей, но заниматься и социализировать их никто не торопится. Девочки боятся всего, играют только друг с другом, не ходят в сад, потому что мама и бабушка по неизвестной причине не доверяют воспитателям. Марина Федотова задала вопрос компетентным органам, которые ранее сообщили, что в данной семье детям ничего не угрожает:

Девочками никто не занимается, они играют только друг с другом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Какое будущее ждёт этих детей? Физически им ничего не угрожает, но как же моральная сторона вопроса? И какое право она имеет продавать квартиру детей, купленную на маткапитал, если не были выделены доли, – спрашивает неравнодушная самарчанка.

Волонтеры не собираются пускать ситуацию на самотек и пишут во все инстанции, чтобы спасти детей. Маленькому мальчику с серьезным заболеванием срочно нужна операция, а пользоваться инвалидностью, «потому что пускают к педиатру без очереди», неприемлемо и недостойно. Редакция «КП-Самара» также направила запросы в компетентные органы, чтобы разобраться в ситуации. Мы будем следить за развитием событий.

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