Самарский эксперт оценил шансы АвтоВАЗа на выживание на рынке

В Тольятти возобновили производство автомобилей

В текущем году «АвтоВАЗ» вряд ли выйдет на полную производственную мощность, европейские производителей комплектующих могут заменить китайцы, а цены на автомобили в перспективе снизятся, если государство простимулирует их производство. Об этом в эфире радио «КП-Самара» говорил маркетолог, кандидат экономических наук Михаил Васильев.

В текущем году тольяттинский автопроизводитель объявлял о простое из-за нехватки комплектующих. Кроме того, произошли изменения в модельной гамме после передачи ФГУП «НАМИ» доли волжского предприятия, ранее принадлежащей французской компании Renault.

Что сейчас выпускает «АвтоВАЗ»

Сейчас на «АвтоВАЗе» выпускается модель Granta Classic, которая позиционируется как самый доступный автомобиль на российском рынке. Также было объявлено о старте продаж модификации «Гранты», версии Drive Active. Возобновлено производство модели Granta Cross. Снова сходит с конвейера легендарный внедорожник Niva Legend (старая «Нива»).

Также было объявлено, что все выпускающиеся и сейчас модели и те, чье производство будет налажено в ближайшее время, станут участниками госпрограммы Мипромторга РФ, по которой предусматривается скидка в 20% при покупке машины в кредит. Так, сообщают на «АвтоВАЗе», стартовая цена Lada Granta Classic с учетом скидки составит 543 120 рублей.

Как считает эксперт Михаил Васильев, государству сейчас необходимо стимулировать не столько спрос, сколько производство автомобилей.

- Если государство простимулирует производство, то рынок насытится автомобилями, возникнет конкуренция, и тогда цены пойдут вниз, - сказал эксперт, отметив, что сейчас на рынке наблюдается дефицит автомобилей, из-за чего мы отчасти и наблюдаем столь существенный рост цен.

Самарские и китайские поставщики вместо европейских

Среди причин остановки производства на «АвтоВАЗе» в этом году называлось отсутствие необходимых комплектующих. Дефицит возник после отказа ряда европейских компаний работать на российском рынке.

Маркетолог Михаил Васильев считает, что их место могут занять китайские производители. Также он отметил, что и отечественные компании, в том числе, располагающиеся в Самарской области, выпускают комплектующие довольно высокого качества. Так, эксперт отметил, что в Октябрьске производят компоненты для российских автомобилей семейства Aurus, которые производятся, в том числе, для президентского кортежа Владимира Путина.

Как прозвучало в радиоэфире, вытеснение отечественных производителей компонентов во время присутствия в Тольятти компании Renault происходило отчасти и из-за того, чтобы обеспечить европейские производственные площадки заказами, а не столько из-за недостаточного качества российских производителей.

Эксперт считает, что альтернативой ушедшим европейским поставщикам являются китайские производители. Он отмечает, что в последние 10 лет китайские производители сделали качественные шаги вперед. Так, китайские автомобили уже мало уступают по своим потребительским качествам корейским и даже японским моделям. Кроме того, китайские компании стали обретать контроль над европейскими брендами, тем самым получая в свое распоряжение последние технологические новинки. Например, Geely c 2010-го года владеет шведской Volvo. Сейчас Volvo развивается, а Geely имеет возможность выпускать более технически продвинутые автомобили под своим брендом.

В целом эксперт считает, что в дальнейшем «АвтоВАЗ» сможет наладить стабильное производство автомобилей и найти замену ушедшим поставщикам, в том числе, наладив работу с компаниями из Самарской области. Однако, в текущем году тольяттинскому автогигант вряд ли удастся выйти на полную производственную мощность.

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