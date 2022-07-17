На пляже будет не стыдно: самарский фитнес-тренер раскрыл секреты похудения

Фитнес-тренер с многолетним опытом рассказал о главном секрете похудения

Начиная уже с конца зимы, многие девушки и парни начинают активно тренироваться, чтобы летом на пляже выглядеть неотразимо. Однако не многим удается быстро прийти в форму и зачастую, не видя результатов через небольшое количество времени, люди бросают эту затею и продолжают вести привычный образ жизни, наедая свои бока. Самарский фитнес-тренер Алексей Стрюков раскрыл секреты похудения и рассказал, где найти мотивацию для обретения спортивного подтянутого тела.

Самарский тренер помогает людям чувствовать себя прекрасными Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На счету Алексея Стрюкова уже тысячи клиентов, которые пришли в форму быстро и без вреда для здоровья. Фитнес-тренер открыл свой собственный спортивный зал, которому посвящает всю свою жизнь. Самарец начал интересоваться спортом еще в школьном возрасте, но профессиональные тренировки он начал в университете. Одногруппники не могли не заметить спортивное телосложение Алексея и многие девочки начали просить тренировать их, чтобы сбросить пару килограмм к купальному сезону. Тогда самарец понял, что хочет помогать людям и начал активно идти к своей мечте.

- Второе высшее образование я получил в магистратуре СГСПУ на тренерском отделении фитнес направлений. Параллельно я проходил профильные обучающие курсы фитнес-направлений, в том числе изучая науку о питании человека – диетологию, культуру питания и нутрициологию, - рассказывает журналисту «КП-Самара» фитнес-тренер Алексей Стрюков.

Несколько лет работы - сотни благодарных клиентов

Алексей самостоятельно выявил самые результативные приемы в тренинге и питании, чтобы максимально безопасно и быстро его клиенты могли получить желаемый результат. Сотни благодарных клиентов, которых курировал самарский тренер, смогли обрести желаемое тело за короткий срок. Например, одна девушка пришла скинуть пару килограмм, а в итоге «втянулась» и стала пауэрлифтером и связала свою жизнь с тренерством.

Самарчанка хотела скинуть лишние килограммы и "втянулась" настолько, что сама стала тренером Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Самый большой вес, который удалось сбросить человеку под моим руководством – 26 килограмм. Я обучил мужчину за три месяца, нам удалось сбросить 15 кг, а уже 11 кг он «дожег» самостоятельно, используя знания, которые я ему дал, - рассказал тренер.

Тренер занимается не только с мужчинами и женщинами, но и активно тренирует детей. По его словам, особого различия в тренировках и результате нет, только отличается стиль общения. Проще всего, конечно, работать с людьми, которые ранее уже имели опыт физической культуры. Например, к Алексею приходят девушки, которые занимались раньше танцами или люди, которые пробовали тренироваться дома перед зеркалом. Таким клиентам проще осваивать технику и выполнять упражнения правильно.

Мотивация и правильная техника

- Вообще, в похудении важно соблюдать правильную технику. От этого во многом зависит результат, а неправильное выполнение упражнений может даже привести к серьезным травмам. Перед началом тренировки я обязательно даю клиенту теоретическую часть, чтобы у него было понимание, как устроено наше тело. За день приходят несколько «новеньких», поэтому самая сложная часть моей работы – это много говорить. После таких рабочих дней я должен побыть в абсолютной тишине, чтобы прийти в себя, - говорит Алексей Стрюков.

Главное - соблюдать технику Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сложности в работе фитнес-тренера заключаются не только в донесении нужной информации до человека, но и мотивирование его. Конечно, если клиент пришел в фитнес-клуб, то он уже замотивирован, но нужно, чтобы он продолжал идти к результату и не останавливался на полпути. Тренеры должны быть еще и хорошими психологами, чтобы понимать, о чем думает человек, и направить его на достижение результата. По словам Алексея, сейчас люди обычно идут худеть только тогда, когда возникают какие-то проблемы со здоровьем. Таскать вес на себе вредно не только для суставов, но и для сердца. И когда люди уже чувствуют ухудшение самочувствия, только тогда берутся за себя и обращаются к специалисту. Также обращаться к тренеру стали подростки. Современный мир - современные требования. Здоровье и красота сейчас важная составляющая общества. Это стало больше мотивировать людей, чем раньше. Для подростков уверенность в себе, для взрослых поддержание организма в тонусе и оздоровления.

- Вероятно, люди не идут приводить себя в форму из-за комплексов, тяжелого материального положения, из-за неправильной мотивации. Большинство всегда пытаются сами сначала похудеть, у кого-то получается, у кого-то нет. Проходит время, происходит потеря мотивации, человек получает негативный опыт. А если в жизни появляется фитнес-тренер, как проводник в этот мир, людям проще как психологически, так и физиологически, - говорит Алексей.

Мужчины тоже хотят ловить на себе восхищенные взгляды на пляже Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В похудении даже больше важна мотивация, нежели метаболизм или выполнение правильных техник. Как говорит самарец, многие люди сами себя обманывают, когда не только не соблюдают рекомендации своего тренера, но и ищут разные оправдания чтобы не менять привычный образ жизни и питания. Однако есть замотивированные люди, которые могут с собой договориться и приложить волевые усилия, чтобы соблюсти рекомендации и изменить образ своей жизни. У таких, конечно, получается быстрее добиться желаемого, и они стараются поддерживать этот результат постоянно.

- Достаточно часто те, кто скидывали вес - снова его набирали. Но я считаю это нормально, потому что создать такой образ жизни и тренировочный план, чтобы всегда быть в хорошей форме в быту и вечной занятости - достаточно сложно. Именно поэтому тренер и подопечный должны создать условия для получения результата, то есть изменить привычный образ жизни и идти к цели. Большинство убирают то, что могут убрать безболезненно из своей жизни и на этом останавливаются. Но им этого достаточно и так комфортно, - говорит самарский фитнес-тренер.

В сети не всегда пишут правду

Алексей Стрюков обратил внимание на домашние тренировки с использованием информации из Интернета. Зачастую люди теряют мотивацию именно тогда, когда не получают обещанного результата. Так часто происходит с домашними тренировками по «волшебным» упражнениям или даже лекарственными средствами, которые советуют в Интернете. Алексей не против получения информации в сети, но нужно быть на 100% уверенным, что это безопасно и на самом деле работает.

- Тут могу лишь посоветовать проверять и рассматривать с нескольких сторон увиденный или прочтённый материал. Отдавать предпочтения мнениям экспертов и специалистов, учебной литературе и подтверждённым исследованиям, - советует фитнес-тренер.

Алексей занимается тренировками в детских центрах и летних лагерях Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Нужно ли «разгонять метаболизм»?

В Интернете можно найти массу советов по быстрому похудению, где большинство псевдо-специалистов советуют в первую очередь «разгонять метаболизм». Самарский фитнес-тренер развеял этот миф и объяснил, почему этого делать не нужно.

- Представим, что человек и его физические возможности – это печь, куда мы кидаем «дрова» - энергетические ресурсы. Если пламя в печи слабое, новые дрова не разгорятся, а скопятся и печь «разжиреет». А если сильное - то быстро разожгутся и выдадут огромное количество энергии. Так же и с метаболизмом. Чтобы ускорить его, нужно раскрыть физический потенциал человека, раскочегарить его «печь», но и потреблять калорий для этого человек будет больше, чем может потратить. Поэтому это не первая цель, которой должен задаться человек, который хочет скинуть пару лишних килограмм, - наглядно объяснил самарский тренер с многолетним опытом.

Главный секрет похудения - полюбить себя

Самарец Алексей Стрюков раскрыл самый главный секрет похудения – это просто любить и заниматься собой. Нужно осознать, что здоровое питание – важно для своего организма, а также для поддержания тела в тонусе необходимо организовать комфортный тренировочный процесс. Кроме того, нужно активно отдыхать, можно кататься на велосипеде, плавать, ходить на массаж, а зимой вставать на лыжи, путешествовать и открывать для себя новые горизонты. Главное, нужно контролировать себя и постоянно мотивировать. Обычно, через два месяца плодотворной работы над собой и уже виден результат. Любите себя и заботьтесь о своем теле, и ваш организм скажет вам «спасибо».

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