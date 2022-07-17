Мать из Тольятти с малышом с «волчьей пастью» и не социализированными дочерьми собирается жаловаться в прокуратуру на волонтеров

Многодетная мать не занимается здоровьем своих детей, а тратит пособия на себя Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Неожиданный виток развития получила история про Анастасию из Подстепок, которая вместе с бабушкой тратит пособия на троих детей на свои личные нужды. Волонтеры общественной организации «Право на Счастье» долгое время помогали многодетной маме, которая недавно родила сына с серьезной патологией, но недавно раскрылись жуткие подробности этой на первый взгляд нормальной семьи.

Анастасия (имя изменено – прим. ред.) воспитывает двоих девочек, которые не ходят в детский сад и не гуляют на улице со сверстниками, а также недавно она родила мальчика с «волчьей пастью», которому срочно нужна серьезная операция. Тольяттинка предоставляла документы в органы опеки и волонтерам, что девочки пойдут в сад, а малышу проведут операцию, но это все оказалось ложью. Волонтеры узнали, что Настя выставила на продажу квартиру детей и собирается уехать в неизвестном направлении вместе с детьми. Бабушка же в открытую говорит о том, что торопиться делать операцию мальчику не нужно, потому что инвалидам платят больше пособий. Сама же женщина на детские деньги планирует купить кондиционер и собирается ехать в отпуск в скором времени.

Волонтеры рассказали нам об этой ситуации и после размещения истории в СМИ, произошел общественный резонанс. Из собственных источников общественной организации «Право на счастье», стали известно, что куратор из органов опеки позвонила Анастасии и рекомендовала ей написать жалобу на волонтеров в прокуратуру.

Старшие девочки предоставлены сами себе Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Вместо того, чтобы заставить нерадивую мать отправить старших девочек в детский сад и социализировать их, а младшему сделать операцию, органы опеки рекомендуют жаловаться на волонтеров, которые как раз этого всего и добиваются, - негодуют общественники.

Знакомые этой семьи также рассказали, куда Настя собирается увозить детей. Выяснилось, что многодетная мать хочет уехать жить в деревню в частный дом. Волонтеры узнав об этом, начали бить тревогу, потому что в селах у детей точно не будет нормального детского сада, школы и той социализации, которая так необходима сейчас малышам.

- Оказываются дети-маугли бывают не только у алкоголиков, но и у матерей, которые из-за своих «тараканов в голове» лишают детей общения, социализации и образования, держа их при себе «под юбкой», - возмущены волонтеры «Право на счастье».

Напомним, ранее «КП-Самара» обращалась в компетентные органы за разъяснением ситуации. В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области рассказали, что Анастасия проживает в селе Подстепки Ставропольского района уже с 2018 года. За это время семья не попадала в поле зрения надзорных органов. Анастасия проживает в Подстепках вместе со своей мамой и детьми. Ни бабушка, ни сама Настя не были ранее замечены в злоупотреблении алкоголем и в прочем асоциальном поведении, что требовало бы изъятия у нее детей и лишения родительских прав. Семья Анастасии поставлена на социальное сопровождение в ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» и на учет в администрацию сельского поселения для оказания помощи и поддержки семьи.

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