В регионе стартовал VIII Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

Бизиборды, сделанные на конкурсный грант, передали трем больницам Самары. Фото: РИТЭК

В Самарской области начали принимать заявки на VIII Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», организаторами которого являются ООО «РИТЭК» (научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ») и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ». Неравнодушные самарцы могут поделиться своими идеями и получить возможность выиграть грант на их реализацию. Фонд конкурса составляет 15 млн рублей. Заявки принимаются до конца августа по номинациям «Спорт», «Духовность и культура», «Экология».

Сумма будет разделена между победителями, предложившими лучшие инициативы, которые позволят решить самые актуальные социальные проблемы городов, районов и сел Самарской области. К участию приглашаются негосударственные некоммерческие организации, государственные муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления, желающие принести пользу своему родному краю и его жителям. Каждая заявка получит экспертную оценку жюри.

Конкурс проходит ежегодно во всех регионах присутствия компании и стал уже доброй традицией. Только в Самарской области за все годы его проведения было подано более 2700 заявок - 481 из них были признаны победителями, а общая сумма грантов составила 105 млн рублей. Традиционно конкурс поддерживает правительство Самарской области.

Благодаря победе в конкурсе в Саперкино появилась спортивная площадка. Фото: РИТЭК

Ориентация на пользу

Благодаря грантам, полученным в 2021 году по итогам конкурса, в жизнь были воплощены более 50 лучших идей неравнодушных самарцев. Один из таких социально ориентированных проектов - «Скажи инсульту нет!». В Центр всестороннего развития личности «Добрая традиция» в Самаре были закуплены необходимые материалы (кисти, фанера, краски), оборудование (шлифовальная машина, шуруповерт, пилы) для того, чтобы волонтеры из МБУ «Школа №54» изготовили бизиборды – вспомогательные приспособления, ускоряющие восстановление мелкой моторики рук у больных, перенесших инсульт.

- Такие инициативы от крупных компаний очень нужны, и мы намерены еще участвовать в этом конкурсе. В прошлом году, чтобы сделать те же бизиборды, дети сдавали макулатуру, это отняло много времени и сил. А собрали в итоге маленькую сумму. Грант оказался намного больше тех денег, которые были собраны нашими усилиями, и мы смогли сделать доброе дело - передать бизиборды в три самарские больницы, - говорит руководитель АНО «Центр всестороннего развития личности «Добрая традиция» Лариса Сенатова.

Жюри конкурса также высоко оценило идею художественного руководителя Марьевского Дома культуры Татьяны Лашиной. Она представила проект обновленного спортивного клуба «Марьевский импульс» в Доме культуры, который пользуется особой популярностью у жителей села. К сожалению, в нем было недостаточно спортивного инвентаря. Победа в лукойловском конкурсе позволила закупить для клуба новое оборудование: обручи, скакалки, мячи, гантели, хореографические ленты, маты и другое.

В поселке Зелененький установили площадку для хранения твердых бытовых отходов. Фото: РИТЭК

Благодаря гранту в поселке Зелененький установили площадку для хранения твердых бытовых отходов. Ранее в поселке ни одной такой площадки не было. А в Тольятти в художественной школе имени Репина приобрели муфельную печь для обжига, гончарные круги для керамической мастерской и сушильный шкаф. Финансовая поддержка позволила уже в мае этого года провести несколько мастер-классов с детьми от 10 до 14 лет по лепке из глины. В художественной школе отмечают, что занятия дают детям возможность для развития моторики, координации движений, глазомера, пространственного мышления, а также знакомят учащихся с новыми приемами работы в объеме.

Основным критерием для выбора объектов благотворительной помощи компании является важность и полезность для широкого круга людей. Заявки на VIII Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Самарской области принимаются до 31 августа 2022 года.

Положение о конкурсе размещено на веб-сайте ООО «РИТЭК» в разделе «Ответственность» по адресу: ritek.lukoil.ru/ru