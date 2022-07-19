«Бизнесу нужно развернуться лицом к отечественной науке»: НОЦ «Инженерия будущего» соединил ученых и предприятия

В областной столице прошел проектный интенсив. Фото: Инженерия будущего

Прямой диалог с крупнейшим индустриальным заказчиком - мечта любого ученого, работающего в сфере технологий. Уникальную возможность - выстроить диалог с представителями промышленных предприятий в рамках проектного интенсива с 12 по 15 июля в Самаре отечественным ученым предоставил НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Ученые могли презентовать свои разработки одному из самых перспективных заказчиков - ГК «Ростех» и тут же получить по ним обратную связь. Долгое время между наукой и индустриальными партнерами связи были разорваны. Соединить их помогают такие интенсивы, которые провел НОЦ.

- Много интересных вещей зарождается в научной среде и, к сожалению, там иногда и умирает, не достигнув конечного пользователя. Важно, что площадки НОЦ берут на себя часть задач, на которую ученым в своей работе можно не отвлекаться, чтобы заниматься своими ключевыми профилем и задачами. Это, несомненно, одна из ключевых задач НОЦ. К тому же, система так построена, что она дает возможность ученым, получать обратную связь. Мы им даем обратную связь, как наиболее эффективно выстраивать с нами диалог, что нам интересно было бы показать. Потому что зачастую технологии интересные, но при этом требуют финансовых вложений. Это все стоит денег, это надо внедрять и ребята на этом этапе уже теряются, - говорит участник интенсива - представитель Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в ГК «Ростех» Василий Вертелов.

У ОДК в условиях санкций свои потребности, которые могут закрыть отечественные разработки. Иностранные самолеты нужно заменить российскими - по сути, заново создать парк гражданской авиации.

- Мы справимся, мы сделаем. И тут у меня никаких сомнений нет, - говорит Василий Вертелов.

Ученые могли презентовать свои проекты представителям ГК «Ростех». Фото: Инженерия будущего

Метановый двигатель и энергетическая установка

Команды презентовали проекты в разных областях: беспилотные летательные аппараты, создание новых материалов, двигателестроение и многих других.

В частности, на интенсиве был представлен российский проект малоразмерной энергетической установки на 75 киловатт, которая автономно сможет обеспечить горячей водой и электричеством станцию или небольшой поселок. Как перспективный, оценили и проект ученых ТГУ по созданию метанового двигателя.

- Сейчас с точки зрения экологии перевод и уход от тяжелых углеводородов на такие легкие углеводороды как метан - идеальное средство. Это проект с Волжским автомобильным заводом. Он реализуется. И мы уже несколько лет его реализуем, но пока там были французы, они больше тормозили этот проект, чем развивали. Сейчас французов нет и сейчас гораздо быстрее все решается, - рассказывает проректор по научной и инновационной деятельности Тольяттинского государственного университета Сергей Петерайтис.

Прицел на отечественные разработки

Еще одной ключевой задачей проектного интенсива, организованного НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», стала разработка модели Центра трансфера технологий и вариантов коммерциализации проектов НОЦ «Инженерия будущего».

- Классическое понимание трансфера технологий - это передача знаний из сектора генерации в сектор потребления. Даже обучение чему-либо – это, своего рода трансфер. Но мы говорим о научном трансфере - передачи результатов интеллектуальной деятельности в реальный сектор экономики. Почему это важно именно сейчас? Надо понимать, что в результате санкций, ограничений, изменении ситуации, нам ряд технологий становится недоступным или труднодоступным. Бизнесу нужно развернуться лицом к отечественной науке, начинать плотно работать в части воссоздания технологий, которые выпали в результате санкционного давления, - говорит исполнительный директор Национальной ассоциации трансфера технологий Алексей Филимонов.

Но стоит учитывать, что технология сама по себе не может появиться по щелчку. Средний срок разработки от зарождения идеи до внедрения в жизнь - минимум 9 лет. Понятно, что университеты и научно-технические центры начинают не с нуля и у них уже имеется научно-технический задел, но все равно необходимо несколько лет, чтобы дело дошло до реальных продуктов.

В этом должна помочь и работа с корпоративной наукой, которая существует на российских предприятиях. На интенсиве обсудили, как эффективнее работать с этим научным направлением, как правильно работать с промышленными научными центрами.

Участники интенсива отметили, чтобы не изобретать велосипед, необходимо обращаться к имеющимся отечественным разработкам.

- У нас своя специфика рынка. Нужно использовать российский опыт, ведь и в России есть в ряде университетов свои центры трансфера технологий. Например, у Национальной ассоциации трансфера технологий России. Ученый занимается задачей, начинает ее развивать и вопрос, какой там есть потенциал коммерческий, по какой модели нужно реализовывать результат интеллектуальной деятельности - это и есть вопрос трансфера. Потому что есть возможность сделать патент, а может быть вузу стоит самому сделать конечную продукцию. А может быть стоит патент лицензировать или просто продать сам патент. Достаточно много интересных вопросов, про которые мы разговаривали. Мы проектировали целевой облик Центра трансфера технологий НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», - подытоживает директор центра развития новых продуктов Академии Ростеха Андрей Батрименко.

На интенсиве обсудили много проблем и пути развития в условиях санкций. Фото: Инженерия будущего

Российско-белорусское партнерство

На интенсиве обсуждали трансфер технологий внутри страны, но и межгосударственный обмен технологиями. Одним из участников мероприятия стала Национальная научная академия Беларуси.

- Обсудили, как и где будет создан такой трансфер, какие услуги он будет оказывать участникам и как он встроится в национальную концепцию и евразийскую повестку. По итогам проделанной работы можно сделать несколько выводов. Во-первых, в нашей стране есть проблемы с оценкой интеллектуальной собственностью, потому что как такового рынка интеллектуальной собственности, когда происходят, например продажи патента, нет. Возникает вопрос: а как оценивать? Белорусские коллеги поделились, как они сравнивают релевантные патенты иностранных государств и таким образом оценивают тот самый коммерческий потенциал интеллектуальной собственности. Во-вторых, надо научиться правильно ее регистрировать и ставить на баланс, для этого должна быть создана юридическая структура, которая может гибко распоряжаться интеллектуальной собственностью. В-третьих, всегда нужна помощь в предварительной оценке коммерческого потенциала любого патента. Надо чтобы это было в рамках НОЦа. И мне кажется, что у самарского НОЦа точно есть перспективы быть лидером, потому что сейчас он уже является лидером среди других НОЦов РФ. Мы в рамках подготовки к проектному интенсиву провели анализ тех проектов, которые входят в портфель НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» и мы видим, что уже намечается потенциал по импортозамещению на 110 млрд. руб. Мы уже реализуем конкретные проекты.

Скорее всего, такие эффективные с точки зрения реализации конечного продукта Центры трансферы технологий в ближайшее время будут открыты в рамках структуры НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Участники интенсива высоко оценили проделанную работу и выполнение поставленных задач.