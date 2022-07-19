Туалеты открыты, телефон уже не зарядишь: что еще изменилось в самарских Макдоналдсах после превращения во «Вкусно и точку»

Чего не стало в новых ресторанах "Вкусно и точка" Фото: из личного архива

В сети завирусилось фото с новыми правилами ресторана общего питания «Вкусно и точка». В документе прописано, что в здании кафе больше нельзя снимать фото и видео, а также заряжать телефоны. На горячей линии ресторана эту информацию нам подтвердили. Выяснить, что же еще изменилось в новых ресторанах "Вкусно и точка" и без каких еще привычных благ цивилизации остались самарцы, мы решили отправившись в поход в фуд-зоны лично.

Рестораны "Вкусно и точка" открылись в Самаре в конце июня. 27 июня огромная очередь выстроилась перед точкой питания на Полевой. Жители города забегали в ресторан, заказывали гамбургеры, картошку фри, молочный коктейль и вздыхали с облегчением- ура, все то же самое. Правда, вскоре стала появляться информация, что картофель фри в ресторанах заканчивается. Но владельцы сети заверили, что вскоре работа с поставщиками будет налажена окончательно.

Качество блюд "Комсомолка" уже проверяла, теперь мы решили выяснить главное - останутся ли новые рестораны преемниками Макдональдса в плане оказания привычных услуг. Ни для кого не секрет, что туда ходили и за бесплатным туалетом, WI-FI, розетками. Чего же теперь не стало?

Розетки выглядят не лучшим образом

Оказалось, потери есть. Первое, что мы увидели - сохранившиеся розетки на столиках. Вот только сейчас они не работают. Что же, таким образом точки питания потеряют часть клиентов, которые приходили сюда поработать с чашкой кофе.

Пока что неясна ситуация и с бесплатным интернетом. На Полевой подключиться к нему удалось. Но по данным наших источников, эта система точек бесплатного интернет остается независимо от владельца здания.

Туалет открыт для всех

Вздохнуть с облегчением могут и те, кто любил удобные кабинки макдональдсовских туалетов и красивые зеркала - по-прежнему здесь гости ресторана могут воспользоваться благами цивилизации. Вводить код с чека не нужно, но, возможно, это не навсегда и систему с кодами вернут. В туалетах по-прежнему чисто и висят графики уборки.

Автомобильная касса работает по-прежнему

Во всех ресторанах "Вкусно и точка" работают и автомобильные кассы - для водителей, которые привыкли заправляться пищей по дороге никаких изменений не произошло.

Чего еще ждут самарцы, так это увеличения количества подаваемых блюд. Но это пока другая история.