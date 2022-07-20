«Металлург» остался резервным стадионом для «Крыльев Советов» после внедрения карты болельщика

«Крылья» по-прежнему могут играть на «Металлурге»

Стадион «Металлург» остается резервным для самарских «Крыльев Советов» в сезоне-2022/23 российской премьер-лиги (РПЛ). При этом, карта болельщика для посещения «Металлурга» не понадобится.

Сейчас домашним стадионом для «Крыльев Советов» является стадион «Солидарность Самара Арена», на котором проходили игры чемпионата мира 2018 года. С нового сезона для прохода на стадион необходимо оформлять карту болельщика. Ранее мы рассказывали, как это сделать.

Карта болельщика нужно не на всех стадионах, где проходят игры премьер-лиги. В Самаре ввели такую систему, поскольку аналогичная уже применялась на чемпионате мира по футболу, а на самарском стадионе имеется необходимая инфраструктура.

При этом, у команд есть резервные стадионы, на которых проходят игры в случае, если матчи не может принять основная площадка. У «Крыльев» этим стадионом был «Металлург», в последний раз игра там проходила во время последнего тура прошлого сезона РПЛ, когда состоялся матч с московским «Локомотивом». На «Солидарность Самара Арене» в тот момент проходила всероссийская студвесна. До этого «Крылья» играли на «Металлурге», когда на арене обнаружили трещины в металлоконструкциях.

Несмотря на внедрение карты болельщика, для посещения «Металлурга» она не понадобится, сообщили «КП-Самара» в клубе «Крылья Советов». Таким образом, на протяжении сезона-2022/23 «Металлург» останется резервным стадионом.

Стадион «Металлург» ранее, до появления «Солидарность Самара Арены», долгое время был домашним для «Крыльев». Сейчас там свои матчи проводят команды молодежного и женского составов.

«Крылья» уже начали новый сезон в премьер-лиге и после первого тура возглавляли турнирную таблицу. Первый домашний матч для самарцев состоится 31 июля, когда волжане примут московское «Торпедо».

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