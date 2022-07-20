«Короткие волны встречаю на коленях»: белорусский блогер первым в истории решил пройти на сапе 3,5 тысячи километров по Волге

Белорус на сапе проплыл уже почти всю Волгу Фото: Личный архив

В июле 2022 года Самарскую область посетил необычный гость. Житель Беларуси Стас Вулканов прибыл в губернию на сапборде, преодолев несколько тысяч километров по Волге. Причем свое путешествие белорусский блогер и путешественник совершил в одиночку. Как заявляет Стас, такого еще никто не делал – от истока до устья плыли только на каяках, да и то это огромная редкость. Отважный турист рассказал «КП-Самара» о том, как решился проделать такой путь, с какими трудностями пришлось столкнуться, а также поведал о красотах Самарской области.

В Астрахань за арбузами

Свое необычное путешествие Стас начал еще весной. Ему предстоял сложный, но интересный путь - 3,5 тысячи километров по могучим волжским волнам. Путешественник решил преодолеть их на сапборде, в полном одиночестве. Каждый день он проходит по несколько десятков километров, гребет шесть часов без перерыва. На первый взгляд задача может показаться непосильной – но не для того, кто поставил цель.

Нехитрый скарб волжского путешественника Фото: из соцсетей

– Я всегда находился в поиске интересного маршрута, необычной цели, которую можно будет достичь. И я нашел ее в путешествии по Волге - 3,5 тысячи километров на сапборде по ней еще никто не проходил. Захотелось быть первым, - признается Стас Вулканов.

Путешественник признается, что у него ни разу не возник страх перед путешествием в одиночестве. Небольшого, но значимого личного успеха мужчина смог достигнуть благодаря полной внутренней гармонии.

– Путешествие в одиночку дается мне легко - я интроверт и не боюсь быть наедине с самим собой. К тому же, мало безумцев, которые согласились бы на подобный сплав. Да и отправляться в такой путь можно только с проверенными людьми, – считает самарский гость.

По словам Стаса, знакомые и родные спокойно отнеслись к его решению – слишком хорошо знают путешественника. К тому же, опыт для него не первый. До этого блогер принимал участие в сплаве к Черному морю. Тогда путь Стаса лежал через Украину – он преодолел 1350 км за 35 дней. Кроме того, за плечами путешественника – опыт в сплаве к Финскому заливу в Санкт-Петербурге и в местных сплавах по территории Беларуси. В этот раз путь белоруса лежит до Каспия. В Астрахань он намерен добраться к августу, когда поспеют арбузы.

Но по дороге с единомышленниками Стас все равно встречается: сначала с друзьями по увлечению он познакомился онлайн, теперь в каждом городе его ждет горячий прием и интересное общение.

Волжские просторы путешественник покоряет в одиночестве Фото: Личный архив

«Семь часов на сон и снова в путь»

Преодолеть столь длинный путь – дело нелегкое. Среди прочего требуются выдержка и выносливость, чего у нашего героя в избытке. В путешествие он взял лишь немного личных вещей и необходимое снаряжение: палатку спальники. По словам Стаса, отдыхает он на берегу, а едой запасается в магазинах.

– Я отдыхаю всегда по разному, но на сон у меня уходит не менее семи часов. После этого собираюсь и отправляюсь в путь. Разумеется, в распорядке дня – обед, завтрак и ужин. Все как улюдей, – смеется Стас Вулканов.

Путешествие не обходится и без трудностей. В основном мешают погодные условия. На этот раз сюрприз преподнес май - путешественник не ожидал, что месяц выдастся настолько холодным.

– К остальным погодным условиям, вроде ветра и сильных волн, я готов. Они меня не удивляют и не смущают. А нынешний май оказался совершенно непредвиденным обстоятельством, – поделился с «Комсомолкой» путешественник.

Еще одна неприятность застала Стаса под Ржевом. Поскольку путешественник активно ведет свой блог, каждый его путь включает в себя сбор интересных видеоматериалов. Однако на этот раз они оказались утеряны.

– Под Ржевом я потерял свою камеру, это был очень эмоциональный момент. Спасибо подписчикам – они сразу пришли на помощь. Вместе с ними мы в ближайшие дни накопили нужную сумму на новую камеру. Теперь «трип» продолжается, все в порядке, - рассказал Стас.

А под Дубной путешественника сбила с ног короткая волна - на подходе к заливу

он попал между тремя теплоходами, которые запустили волны с разных сторон. Но пережить такое удалось, просто встав на колени.

«Не падал на радость маме»

В общей сложности путь Стаса Вулканова распланирован на 100 дней. Он уже прошел Тверь, Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Ульяновск. Самара стала восьмым по счету городу на водной карте путешественника из Беларуси. Он приплыл к самарским берегам на 68-й день пути, преодолев 2045 км. По словам Стаса, первый день у берегов областной столицы ему запомнился отчетливо.

– Я приплыл к Самаре в выходной день и сразу увидел большое количество отдыхающих людей и множество катеров. Последние не давали покоя, запускали мощные волны, проходили буквально в двух метрах от меня. Все, кто меня видел в этот момент, наблюдали, упаду я или нет. Но я не падал - на зло им, на радость маме, - смеется Стас Вулканов.

Неизгладимое впечатление на путешественника произвела самарская природа. Горы, чередующиеся с равнинами, остались в памяти белоруса ярким, необычным пейзажем. А местная Волга заслужила отдельного признания.

– Самарская область очень контрастирует по ландшафту в сравнении с другими регионами. Мне, как белорусу, у которого на Родине только поля и леса, очень понравилась местная природа. А вода в Волге просто нереально чистая! По крайней мере, в тех местах, где я проплывал. Я был очень удивлен, когда увидел дно на глубине 4-5 метров. Это превосходно, - отметил Стас Вулканов.

Путешественник также отметил дружелюбность жителей Самарской области. На пути Стаса встретились теплые, радушные люди, которые оставили в душе только радостные, приятные эмоции.

В среду, 20 июля 2022 года, путешествие белоруса достигло своего маленького юбилея - он в пути уже 80 дней. За плечами мужчины осталось 2540 км. Совсем скоро масштабная цель Стаса будет достигнута, но он уже строит новые планы. В их числе - покорение Байкала, Крыма, Азовского моря и побережья Турции.