Сызранский НПЗ отмечает 80-летний юбилей

Сызранский НПЗ - флагманское предприятие российской корпорации «Роснефть». Фото: АО «Сызранский НПЗ»

Время первых

22 июля 1942 года первая партия бензина была отгружена с Сызранского НПЗ по специально построенной железнодорожной ветке на Сталинградcкий фронт. Эта дата считается днем рождения СНПЗ и началом развития нефтеперерабатывающей отрасли в Куйбышевской области.

Первенец нефтепереработки в нашем регионе - Сызранский завод - еще очень много раз в своей истории станет первым не только на Куйбышевской площадке, но и во всей отрасли. На СНПЗ взрастили уникальных специалистов, многие «планки» нефтепереработки были впервые взяты именно здесь, многие технологии доведены до совершенства, найдены и внедрены решения, ставшие примерами для других предприятий.

Каждый сотрудник завода чувствует себя частью большой и сильной команды. Фото: АО «Сызранский НПЗ»

Так, в 1970-е годы СНПЗ единственный в СССР выпускал ароматические углеводороды (бензол и толуол) более высокого качества, чем эталонные лабораторные образцы. Бензол, произведенный в Сызрани, впервые в Советском Союзе был удостоен Государственного знака качества.

В 1978 году завод одним из первых в Советском Союзе и первым в Куйбышевской области выпустил бензин АИ-92. И в 1998-м первым в регионе произвел бензин АИ-98. Наконец, в 2015 году Сызранский НПЗ с опережением требований законодательства и первым среди нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области перешел на выпуск автомобильных топлив стандарта Евро-5.

Сегодня проектная мощность завода составляет 8,5 млн тонн нефти в год. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири, Оренбургской и Самарской областей и выпускает более 20 видов нефтепродуктов. Среди них – моторные топлива высшего экологического класса, полностью удовлетворяющие высокие требования программы «Российское качество», а также битумы БНД 70/100 и БНД 100/130 с улучшенными потребительскими свойствами. Именно сызранский битум в свое время использовался для строительства сочинского автодрома, на котором прошли первые в России гонки Гран-при «Формулы-1».

Проектная мощность завода составляет 8,5 млн тонн нефти в год. Фото: АО «Сызранский НПЗ»

Выпускают в Сызрани и судовое топливо RMLS 40 с пониженным содержанием серы (до 0,5%). При производстве судового топлива используется отечественный катализатор. На него на СНПЗ переведены ключевые для нефтепереработки процессы каталитического риформинга, гидроочистки вакуумного газойля и каталитического крекинга на использование катализаторов отечественного производства.

Переработка – глубже, качество – выше

80 лет назад глубина переработки нефти составляла всего 31% - меньше трети сырья становилось моторным топливом. Технологии того времени не позволяли добиваться большего, но задача увеличивать глубину переработки сырья и улучшать потребительские свойства продукции появилась практически в первые же годы. И если можно одним словом охарактеризовать 80 лет работы СНПЗ, то это будет слово «модернизация».

На предприятии было реализовано несколько глобальных программ, каждая из которых увеличивала глубину переработки, уменьшала экологическую нагрузку и поднимала на новую высоту качество продукции.

Глубина переработки нефти на СНПЗ превышает 82%, и это не предел. Фото: АО «Сызранский НПЗ»

Сегодня глубина переработки нефти на СНПЗ превышает 82%, но это не предел. На заводе продолжается реализация масштабной программы модернизации, которая еще больше увеличит этот показатель, а также позволит максимально эффективно использовать вторичные процессы для повышения выхода светлых нефтепродуктов. В 2022 году в рамках модернизации на установке производства МБТЭ, строящейся совместно с объектами комплекса каталитического крекинга FCC, смонтирована колонна каталитической дистилляции.

И еще один важнейший аспект модернизации на заводе – экологическая ответственность. Сейчас на СНПЗ активно внедряются малоотходные и ресурсосберегающие технологии, развиваются объекты природоохранного назначения. Проводится реконструкция биологических очистных сооружений. В ближайших планах - внедрение технологии мембранного биореактора, которая обеспечит высокую степень очистки сточных вод. Четыре года подряд экологическая политика СНПЗ получает высшую оценку на конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в России».

Это наш город

Сызранский НПЗ прочно вписан в летопись города и семейные истории горожан. Когда грянули Великая Отечественная война и сопутствующий ей голод, трудиться на строительстве завода - значило иметь гарантированный кусок хлеба в прямом смысле слова: каждому давали 800 граммов в день плюс талоны на обед в столовой. Руками женщин и подростков построен завод и смонтировано его первое оборудование.

- Трудились на износ. Особенно тяжело было зимой 1942 года - в морозы до -50 градусов. Прокладывали кабели на высоте, тянули воздушные сети с такими же мальчишками под пронизывающим ветром. Обморожения были привычным делом, - рассказывает ветеран завода, электромонтер Михаил Кукушкин.

Отправка эшелена с топливом на фронт. Фото: АО «Сызранский НПЗ»

А Валентина Чебан, трудившаяся в 1942 году пробоотборщицей, вспоминает, как нашла недостаток в пробе топлива. Благодаря ей стали искать причину и устранили проблему в работе установки. А Валентине выписали премию, на которую она купила отрез на платье и брезентовые туфли. И твердо уяснила: свои обязанности надо выполнять только на «отлично»!

Сегодня из первых работников СНПЗ в живых осталось всего трое: Кукушкин, Чебан и оператор Варвара Девятова. И они, и более молодые ветераны находятся под опекой завода: ежемесячные корпоративные добавки к пенсии от НК «Роснефть», компенсация затрат на лекарства, отдых и восстановление в профилактории.

Строительство завода: идет обвязка паровых котлов, эвакуированных с Туапсинского НПЗ (1942 год). Фото: АО «Сызранский НПЗ»

А сколько сделано заводом для города! При участии СНПЗ построен автомобильный четырехполосный мост через реку Кубру, который сейчас кажется привычной частью городского пейзажа. Отремонтировано множество магистралей и начато строительство новых дорог.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда» - спортивный символ Сызрани - тоже подарок городу от нефтеперерабатывающего завода. Комплекс с многофункциональным игровым залом, футбольным полем и бассейном был построен в 1995 году. А спустя два десятка лет распахнула свои двери «Роснефть Арена», где проходят соревнования федерального и международного уровня, а еще катаются сызранцы от мала до велика.

Ледовый дворец «Роснефть Арена» - подарок Сызрани от СНПЗ. Фото: АО «Сызранский НПЗ»

Позаботился завод и о лечебных учреждениях: за последние пять лет было приобретено оборудование для ГБ-2, в центральной городской больнице появились электрокардиостимулятор, аппарат «искусственная почка» и многое другое. А два года назад предприятие капитально отремонтировало здание поликлиники и реанимационное отделение горбольницы.

Благодаря НПЗ в Сызрани исчезли очереди в дошкольные учреждения: в 2013 и 2015 годах были построены два комфортных детских сада. В 2020-м при поддержке нефтяников капитально отремонтировали школу № 21.

В кадровой политике завода придерживаются принципа, что хороших сотрудников нужно растить смолоду, а для этого создавать лучшие условия уже со школьной скамьи. Недавно благодаря предприятию в сызранской школе № 2, кстати, построенной им в 1972 году, появилась единственная в городе цифровая лаборатория в кабинете химии. А в филиале Самарского государственного технического университета - основной кузнице кадров для завода - создан современный научно-исследовательский комплекс из семи лабораторий на уровне ведущих вузов России и открыто новое направление подготовки «Химическая технология».

В Сам ГТУ завод создал современный научно-исследовательский комплекс на уровне ведущих вузов России. Фото: АО «Сызранский НПЗ»

«Комсомолка» поздравляет руководство и сотрудников СНПЗ с юбилеем, желает заводу процветания и новых производственных побед, его работникам – благополучия и самореализации, а Сызрани – новых прекрасных проектов при поддержке предприятия.