Поле не простаивает: кто сейчас играет на стадионе «Металлург» в Самаре

Команды с названием «Крылья Советов» продолжают играть на «Металлурге» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Стадион «Металлург» в Самаре долгое время был домашней ареной для местных «Крыльев Советов», а сейчас является резервным стадионом для самарской команды. Но игры там продолжаются, в том числе, на основном поле. Рассказываем, кто сейчас играет на самарском стадионе «Металлург».

Был основным, а стал резервным

«Крылья Советов» впервые играли на стадионе «Металлург» в июле 1965 года в четвертьфинале Кубка СССР. Тогда футболисты из Куйбышева (так тогда называлась Самара) встречались с ленинградским «Динамо» и победили со счетом 3:1.

Домашние же матчи чемпионата страны «Крылья» начали проводить на «Металлурге» с 1970 года. В разных лигах самарцы играли на «Металлурге» вплоть до 2018 года, когда появился стадион «Самара Арена».

С тех пор «Металлург» является резервным стадионом для «Крыльев», где периодические самарская команда проводит свои матчи. Например, «Металлург» понадобился, когда на «Самара Арене» нашли трещины в металлоконструкциях – тогда «Крылья», еще выступавшие в ФНЛ (Футбольная национальная лига, которая теперь называется Первая лига), провели там три встречи. Кстати, возвращение оказалось успешным – три победы в играх с «Чертаново» (5:0), с командой «Иртыш» (3:1) и с «Нефтехимиком» (2:0).

В последний раз «Крылья» играли на «Металлург» в заключительном туре РПЛ прошлого сезона и уступили московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.

Кто играет сейчас

Сейчас стадион «Металлург» является резервным для «Крыльев». Но играют там и другие команды из системы самарского клуба.

Домашние матчи на основном поле «Металлурга» проводит молодежная команда «Крыльев». Игры М-лиги проходят на основном поле стадиона, где все еще периодически играет и основная команда.

На втором поле играет женская команда «Крыльев». Сезон девушки проводят в Молодежной лиге. Стоит отметить, что получается у женской команды неплохо – «Крылья» после 12-ти туров (а всего их 26) занимают первое место в турнирной таблице.

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