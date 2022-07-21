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Общество21 июля 2022 12:46

В Самаре продают дворец за 62 млн рублей. Показываем, что в нем есть

В Кировском районе Самары выставили на продажу дворец за 62 миллиона рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Дом расположен на улице Ангарской в Кировском районе.

Дом расположен на улице Ангарской в Кировском районе.

Фото: avito.ru

В областной столице выставили на продажу необычный коттедж. С виду трехэтажное здание кажется совершенно обычным, однако его внутреннее убранство напоминает настоящий дворец. Информация о продаже дома появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений. Автор отмечает, что «потрясающий 3-этажный коттедж» находится на ул. Ангарской в Кировском районе. Рассказываем, чем объект отличается от остальных и что в нем особенного.

Коттедж сразу привлекает внимание своими объемами. Его площадь составляет 872,1 квадратных метра, а само здание окружено внушительной территорией. Однако особый восторг вызывает то, что скрывается за стенами. Автор отмечает, что в здании выполнен дизайнерский ремонт и этот факт не вызывает сомнений. Внутри коттедж выглядит как настоящий дворец – с высокими потолками, просторными залами, широкими лестницами. Дополняет декор сияющая парадная люстра – такая, как в больших залах приемов.

Во всех помещениях здания выполнен дизайнерский ремонт.

Во всех помещениях здания выполнен дизайнерский ремонт.

Фото: avito.ru

Необычная люстра - шикарное украшение коттеджа.

Необычная люстра - шикарное украшение коттеджа.

Фото: avito.ru

Первый этаж здания включает в себя кухонную зону и гостиную. Высота потолков здесь достигает четырех метров. Помещения оформлены в классическом стиле - мебель под старину, паркетный пол. Продавец сообщает, что из штучного паркета также выполнена лестница - причем сделана на заказ. Любителей отдыха порадуют бассейн и сауна - они размещены здесь же, на первом этаже.

Комнаты в коттедже отличаются уютным шиком.

Комнаты в коттедже отличаются уютным шиком.

Фото: avito.ru

Лестница выполнена на заказ из штучного паркета.

Лестница выполнена на заказ из штучного паркета.

Фото: avito.ru

Второй этаж отведен под спальную и рабочую зоны. Здесь находится спальня, кабинет и большая гостиная со вторым светом. Высота потолков здесь еще больше - девять метров, а на одном из них находится четырехметровая хрустальная люстра. Третий этаж отведен исключительно под спальни.

На втором этаже находится спальная комната, а также рабочий кабинет.

На втором этаже находится спальная комната, а также рабочий кабинет.

Фото: avito.ru

По словам продавца, площадь территории вокруг коттеджа составляет 10 соток. Здесь находится уютная зона отдыха с зелеными насаждениями, гараж на шесть автомобилей. Дом подключен ко всем городским коммуникациям, обеспечен своей котельной.

Несомненным плюсом коттеджа является внушительная благоустроенная дворовая территория.

Несомненным плюсом коттеджа является внушительная благоустроенная дворовая территория.

Фото: avito.ru

- Вокруг проживают респектабельные соседи, - отмечает продавец.

Отметим, что цена столь шикарного удовольствия немалая. Коттедж обойдется новому хозяину в 62 млн. рулей.

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