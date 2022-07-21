В Самаре продают дворец за 62 млн рублей. Показываем, что в нем есть

Дом расположен на улице Ангарской в Кировском районе. Фото: avito.ru

В областной столице выставили на продажу необычный коттедж. С виду трехэтажное здание кажется совершенно обычным, однако его внутреннее убранство напоминает настоящий дворец. Информация о продаже дома появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений. Автор отмечает, что «потрясающий 3-этажный коттедж» находится на ул. Ангарской в Кировском районе. Рассказываем, чем объект отличается от остальных и что в нем особенного.

Коттедж сразу привлекает внимание своими объемами. Его площадь составляет 872,1 квадратных метра, а само здание окружено внушительной территорией. Однако особый восторг вызывает то, что скрывается за стенами. Автор отмечает, что в здании выполнен дизайнерский ремонт и этот факт не вызывает сомнений. Внутри коттедж выглядит как настоящий дворец – с высокими потолками, просторными залами, широкими лестницами. Дополняет декор сияющая парадная люстра – такая, как в больших залах приемов.

Во всех помещениях здания выполнен дизайнерский ремонт. Фото: avito.ru

Необычная люстра - шикарное украшение коттеджа. Фото: avito.ru

Первый этаж здания включает в себя кухонную зону и гостиную. Высота потолков здесь достигает четырех метров. Помещения оформлены в классическом стиле - мебель под старину, паркетный пол. Продавец сообщает, что из штучного паркета также выполнена лестница - причем сделана на заказ. Любителей отдыха порадуют бассейн и сауна - они размещены здесь же, на первом этаже.

Комнаты в коттедже отличаются уютным шиком. Фото: avito.ru

Лестница выполнена на заказ из штучного паркета. Фото: avito.ru

Второй этаж отведен под спальную и рабочую зоны. Здесь находится спальня, кабинет и большая гостиная со вторым светом. Высота потолков здесь еще больше - девять метров, а на одном из них находится четырехметровая хрустальная люстра. Третий этаж отведен исключительно под спальни.

На втором этаже находится спальная комната, а также рабочий кабинет. Фото: avito.ru

По словам продавца, площадь территории вокруг коттеджа составляет 10 соток. Здесь находится уютная зона отдыха с зелеными насаждениями, гараж на шесть автомобилей. Дом подключен ко всем городским коммуникациям, обеспечен своей котельной.

Несомненным плюсом коттеджа является внушительная благоустроенная дворовая территория. Фото: avito.ru

- Вокруг проживают респектабельные соседи, - отмечает продавец.

Отметим, что цена столь шикарного удовольствия немалая. Коттедж обойдется новому хозяину в 62 млн. рулей.