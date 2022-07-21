Опять растет: последние новости о ситуации с коронавирусом в Самаре на июль 2022 года

С начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились около 390 тысяч человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России зарегистрирован рост заболеваемости коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. В соответствии с приведенной статистикой, 21 июля в целом по стране выявили 6,3 тысячи новых случаев заражения, при том, что ранее находили порядка 3-4 тысяч заразившихся в день.

Эксперты не исключают, что в России может начаться новая волна коронавируса в связи с сезонностью заболеваемости.

Кроме того, ранее сообщалось, что появился новый подвид омикрон-штамма, получивший название «кентавр». Предполагается, что «кентавр» является более заразным, но пациенты в целом болеют в легкой форме.

Заболеваемость коронавирусом в Самаре

В Самарской области 21 июля выявили 83 новых случаев заражения коронавирусом. Примерно столько заразившихся находят каждый день этим летом. Больше всего новых заболевших фиксируют в Самаре (за прошедшие сутки 45 случаев), далее, как правило, идет Тольятти (14 случаев за сутки).

За все время пандемии в регионе выявили около 390 тысяч заразившихся, умерли 7 920 человек. За прошедшие сутки два летальных исхода (этим летом ежедневно фиксируют 1-2 смертельных случая).

Где вакцинироваться в Самаре

В регионе в настоящее время продолжается вакцинация, которая на настоящий момент является самым эффективным способом защиты от заражения.

В Самарской области также можно пройти ревакцинацию, в том числе, однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Можно сделать прививку подросткам от 12-ти лет.

Сделать прививку возможно в поликлинике, к которой прикреплены, или записаться в одном из пунктом вакцинации. На специальной карте указываются пункты и наличие вакцины.

В Самаре прививки делают и в торговых центрах - в «Гудке», «Авроре» и «Космопорте».

Также работают круглосуточные пункты вакцинации. В Самаре они действуют в больницах №4 (ул. Челюскинцев, 1), №6 (ул. Советской Армии, 56) и №10 (ул. Медицинская, 4). Адреса круглосуточных пунктов в других городах и районах можно посмотреть здесь.

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