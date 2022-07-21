Тренажеры, карусели и сцена: в Самарской области появился новый парк

В парке занятие по душе найдется для суходольцев любого возраста. Фото АО «Самаранефтегаз»

Процветание Сергиевского района на протяжении десятков лет тесно связано с разработкой нефтегазовых месторождений на прилегающих территориях. Самаранефтегаз (дочернее общество НК «Роснефть») не только добывает здесь черное золото, но и активно участвует в развитии поселка: поддерживает учреждения детского образования, культуры и спорта, помогает благоустраивать общественные пространства. Один из последних реализованных проектов - софинансирование создания парковой зоны в поселке Суходол в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В ходе поэтапного масштабного преобразования жители поселка (многие из которых трудятся в Самаранефтегазе) получили новую комфортную общественную локацию площадью около 90 тыс. квадратных метров. В парке созданы места для отдыха, занятий спортом и прогулок. Множество удобных дорожек, красочная детская площадка с разными горками, качелями и каруселью - раздолье для прогулок с маленькими детьми. Ребят постарше здесь привлекает скейт-дорожка и установленные комплексы для лазанья «Паутина». Пунктом притяжения суходольцев всех возрастов стала спортивная площадка, включающая специализированный комплекс для воркаута, теннисный стол и 12 уличных тренажеров. Среди них - степпер, эллипсоид, гиперэкстензия, а также маятниковые тренажеры. Вокруг уложена мягкая резиновая плитка, которая обладает амортизирующими свойствами и снижает риск скольжения, а значит - и получения травм.Здесь же построены пункт проката инвентаря и сцена, оснащенная звуковым оборудованием.

Оборудование для занятий спортом привлекает в парк любителей здорового образа жизни. Фото АО «Самаранефтегаз»

- Получился великолепный парк, который интересен и взрослым, и подросткам, и малышам, - рассказала руководитель управления заказчика-застройщика, архитектуры и градостроительства муниципального района Сергиевский Елена Астапова. - Хотя в самом Суходоле проживает более 14 тысяч человек, парк аккумулирует жителей со всего района - это общественное пространство стало второй подобной площадкой на территории муниципального образования. Самаранефтегаз регулярно помогает нам закрывать социальные и коммунальные проблемы. Поддержал и на этот раз!

Здесь интересно не только малышам, но и подросткам. Фото АО «Самаранефтегаз»

Самаранефтегаз уделяет внимание не только Сергиевскому району. В рамках Соглашения НК «Роснефть» с правительством Самарской области предприятие принимает активное участие в социально-экономическом развитии всей территории своей производственной деятельности. Ежегодно нефтяники реализуют более 70 значимых проектов, направленных на улучшение социальной инфраструктуры, развитие культуры и массового спорта в регионе. Только за последнее время при поддержке Самаранефтегаза, в том числе, реконструирован Дворец спорта в Самаре, построен новый корпус Детской школы искусств в Отрадном, благоустроены парки «Молодежный» и «Нефтяник» в Нефтегорске, приобретен микроавтобус для спортсменов ФОК «Старт» в селе Кинель-Черкассы и отремонтирована многофункциональная спортивная площадка в Октябрьском районе Самары.