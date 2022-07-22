«Зеленые» инвестиции «Роснефти» в 2021 году составили 55 млрд рублей

Новокуйбышевский НПЗ разделяет принципы высокой экологической ответственности НК «Роснефть». Фото: АО «Новокуйбышевский НПЗ»

Компания высокой экоответственности

В 2021 году объем инвестиций «НК «Роснефть» в природоохранные и природовосстановительные мероприятия составил около 55 млрд рублей.Компания представила обновленную Публичную позицию - «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», подтвердив свою приверженность высоким социальным и экологическим стандартам. Цели ООН в области устойчивого развития учитывались при разработке и утверждении новой стратегии «Роснефть–2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход».

Бережное отношение к природным ресурсам – один из главных приоритетов Компании. «Роснефть» ежегодно реализует целый ряд мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на улучшение экологических показателей в производственной деятельности, минимизацию воздействия на окружающую среду и содействие сохранению биоразнообразия.В общей сложности, в 2018–2021 годах «зеленые» инвестиции, направленные на увеличение полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ), повышение надежности трубопроводов, эффективное управление водными ресурсами, оптимизацию обращения с отходами и рекультивацию земель, превысили 200 млрд рублей.

В 2021 году «Роснефть» рекультивировала более 470 гектаров земель исторического наследия, в том числе свыше 90% – силами собственного экосервиса. Компания планомерно увеличивает объем производства топлива с улучшенными экологическими характеристиками «Евро-6». Производство и реализация топлива «Евро 6» позволило снизить общие выбросы серы в атмосферу почти в два раза.

Для сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в 2021 году в регионах присутствия Компании, в том числе в Республике Коми, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Мурманской, Тюменской и Самарской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан, ХМАО — Югре, было выпущено более 120 млн молоди рыб, включая мальков особо ценного сибирского осетра, ценных атлантического и черноморского лосося, чира, сига, стерляди и муксуна.

Особое внимание в «Роснефти» традиционно уделяется вопросам лесовосстановления, так как лес является естественным поглотителем парниковых газов. Компания и ее дочерние Общества в 2021 году высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород.

В 2021 году Компания продолжила повышать качество отводимых сточных вод благодаря строительству и реконструкции объектов водоочистки, в том числе, за счет выхода реконструированных очистных сооружений на проектную мощность и поддержания эффективности очистки сточных вод на действующих сооружениях.В рамках развития корпоративной культуры «Роснефть» продолжает уделять большое внимание вопросам ответственного отношения работников Компании и подрядных организаций к окружающей среде и обеспечению экологической безопасности.

На заводе реализуется масштабная экологическая программа. Фото: АО «Новокуйбышевский НПЗ»

Новокуйбышевский НПЗ: вклад в будущее

АО «Новокуйбышевский НПЗ» - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие среди заводов самарской группы ПАО «НК «Роснефть». На заводе внедрены инновационные и ресурсосберегающие технологии, ведется реконструкция очистных сооружений и систем оборотного водоснабжения, в их числе - ввод в эксплуатацию блока доочистки по технологии мембранного биореактора, обеспечивающего глубокую биологическую очистку стоков. Благодаря этим нововведениям за последние три года предприятие увеличило использование оборотной воды до 95% и сократило забор речной воды на 10,6%. Ведется реконструкция установок механической и физико-механической очистки сточных вод.

НК НПЗ ведет круглосуточный мониторинг атмосферного воздуха в режиме реального времени с помощью установленных санитарных экологических постов. Вся информация транслируется на экологических экранах, которые предприятие установило в этом году.

На охрану природы направлен целый комплекс экологических мероприятий. Работники Новокуйбышевского НПЗ принимают активное участие в акциях по очистке береговых зон рек, водохранилищ и родников. Активно участвуют в программе по формированию экологической культуры подрастающего поколения, проводят уроки по охране окружающей среды в общеобразовательных учреждениях. Работники предприятия активно поддерживают федеральные экопроекты, такие как «Зеленая весна», «Сад Памяти», «Вода России», «Чистые берега», «Час Земли», «Мы чистим мир».В прошлом году предприятие оказало благотворительную помощь Администрации г.о. Новокуйбышевск на обновление «зеленого» фонда города.В 2022 году работники НК НПЗ высадили более 500 саженцев сибирских кедров и молодых берёз на территории Новокуйбышевска. Акции по восполнению зеленого фонда - неотъемлемая часть экологической программы и сохранения окружающей среды для будущих поколений.

Бережно относятся нефтепереработчики и к восполнению водных биоресурсов региона: не один год в акваторию реки Волги выпускают мальков ценных пород рыб - сазана, стерляди, толстолобика. Следуя современным тенденциям культурного обращения с отходами, на НК НПЗ ведут раздельный сбор отходов производства и потребления.