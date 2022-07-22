Погода в Самаре на выходные до 24 июля 2022: ожидаются дожди и температура до +29 градусов

В Самаре ожидаются дожди Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в предстоящие выходные ожидаются дожди, но температура воздуха останется достаточно высокой, временами достигая +29 градусов. Об этом сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в предстоящие выходные до 24 июля.

По данным синоптиков, в регионе наблюдается прохождение холодного атмосферного фронта, в результате чего спала жара и временами идут дожди. Такой же характер погоды сохранится и в предстоящие выходные.

В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы, не исключается, что пройдет град, а также усилится ветер. Вместе с тем, местами по области температура воздуха поднимется до +29 градусов.

В среднем же в выходные синоптики прогнозируют температуру от +24 до +29 градусов. В ночное время ожидается от +13 до +18 градусов.

Ранее в регионе был перекрыт очередной рекорд по количеству осадков. Новые максимальные значения установлены в Сызрани и Тольятти.

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