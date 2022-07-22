Зенит — Крылья Советов 22 июля 2022: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура РПЛ

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени (в 21:00 по самарскому). Фото: ФК "Зенит"

Программу второго тура Российской премьер-лиги в пятницу, 22 июля, откроет матч в Санкт-Петербурге между чемпионом страны «Зенита» и лидером РПЛ «Крыльями Советов». Самарцы временно расположились на первом месте после крупной победы в Оренбурге. Встреча с дебютантом лиги завершилась со счетом 4:2.

«Зенит» же в первом туре не смог порадовать своих болельщиков, упустив победу в Химках. Подмосковная команда сумела отыграться на 77 минуте, а встреча закончилась со счетом 1:1.

В этом матче «Крыльям» точно не поможет 17-летний атакующий полузащитник Сергей Пиняев. Молодой талант попал в больницу с пневмотораксом. Неизвестно, на какой срок выбыл футболист.

Статистика личных встреч Зенит — Крылья Советов

В чемпионатах России друг с другом команды играли 51 раз. Цифры полностью на стороне хозяев предстоящей встречи — «Зенит» обыграл «Крылья» в 28 матчах, самарцы же побеждали только в 12. Еще 11 игр закончились вничью.

Во время прошлой встречи этих команд впервые за долгое время была зафиксирована ничья. Матч в Самаре закончился со счетом 1:1. На гол Данилы Кругового на 87 минуте волжане ответили точным попаданием Матео Барача на 90 минуте.

Прогнозы на матч Зенит — Крылья Советов 22 июля 2022

«Зенит» — фаворит предстоящего противостояния. Тут двух мнений быть не может: петербуржцы — чемпион последних лет и главные претенденты на чемпионство и в этом сезоне, у команды Сергея Семака сильнее состав, глубже скамейка. Коэффициенты на победу «Зенита» — около 1.4.

Однако самарцы могут преподнести сюрприз. У «Крыльев» амбициозная команда и талантливый тренер. Однако букмекеры в это совсем не верят — коэффициенты на победу волжан варьируются от 7.5 до 8.5.

На ничью — 5.15 — 5.2.

Прямая трансляция матча 2 тура РПЛ Зенит — Крылья Советов 22 июля 2022

Трансляция матча Зенит — Крылья Советов 22 июля 2022 состоится в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени (в 21:00 по самарскому).

Следите за трансляцией встречи на сайте samara.kp.ru.

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94: Финальный свисток. "Зенит" побеждает 3:0.

91: 3 минуты добавил судья к основному времени матча.

89: Сутормин обыграл двух защитников "Крыльев", но тут же мяч потерял. От ворот.

87: Одоевский вышел из ворот "Зенита" и выбил мяч прямо перед носом у игрока "Крыльев".

82: Сутормин пробил по воротам гостей - выше.

81: Иван Сергеев вышел один на один с Ломаевым, но и в этой дуэли победителем вышел вратарь "КС".

77: И двойная замена у "КС": Хубулов меняет Цыпченко, а Липовой - Иванисеню.

77: Еще одна вынужденная замена у "Зенита": Клаудиньо уходит, вместо него Круговой.

71: Двойная замена у "Зенита": Бакаев меняет Мостового, Сергеев - Кассьерру.

67: Одоевский буквально снимает мяч рукой с головы Цыпченко. После подачи с углового до удара "Крылья" тоже не довели.

62: Двойная замена у "КС": Евгеньев меняет Гапонова, а Соколов - Глушенкова.

60: Кассьерра головой пробил по воротам "Крыльев", но мяч пролетел над перекладиной.

56: Глушенков прострелил в штрафную, на пас откликнулся Коваленко и пробил мимо ворот.

55: Мостовой вышел на рандеву с вратарем "КС" Ломаевым и не смог его переиграть. Но даже если бы попал, гол бы не засчитали - вне игры.

48: Малком сместился с фланга и низом пробил. Но Ломаев легко этот мяч забрал.

46: Второй тайм начался.

47: Свисток арбитра. Перерыв.

46: 1 минуту добавил судья к первому тайму.

40: Контратаку "Зенита" фолом прервал Гапонов. И получил желтую.

39: "Крылья" организовали затяжную атаку, которую до удара так и не довели.

37: Сутормин чуть-чуть не срезал мяч в свои ворота, но, к счастью для болельщиков "Зенита", обошлось.

35: Кассьерра чуть не сделал счет 4:0, но, во-первых, не попал по воротам, а во-вторых, залез в офсайд.

31: Мостовой делает счет 3:0. После классной комбинации Андрей поставил точку, пробив прямо под перекладину.

29: Еще одна желтая игроку "Крыльев" - за разговоры ее получил Солдатенков.

28: Вынужденная замена и у "Зенита": Сутормин меняет Кузяева.

27: Кассьерра выскочил один на один с вратарем "КС" Ломаевым, голкипер вышел из этой дуэли победителем.

26: Первая желтая в матче - ее получил Горшков за удар по ноге Клаудиньо.

23: Кузяев сейчас заставил тренерский штаб "Зенита" поволноваться. Полузащитник полежал на газоне, было подозрение на травму, однако, кажется, все обошлось.

16: Бейл пробил сильно, но выше ворот "Зенита". Однако судья тут же показал, что кто-то из игроков гостей был в офсайде.

13: Неожиданная замена в самом начале матча. Главный тренер "КС" Игорь Осинькин поменял Якубу на Витюгова.

12: Ломаев снова угадал угол, но до мяча не дотянулся. "Зенит" увеличил перевес 2:0.

11: Второй пенальти в ворота "Крыльев". Малком получил по ногам от Якубы.

10: Якуба попытался продраться сквозь оборону "Зенита", но защитники отобрали у него мяч.

8: Коваленко тяжело вошел в игру - сфолил еще и в центре поля. Обошлось без карточки.

5: Мостовой подошел к мячу. Ломаев угадал угол и отбил этот удар, однако Мостовой успел на добивание. 1:0 "Зенит" повел.

4: А теперь пенальти. Коваленко сыграл рукой, когда пытался отобрать мяч у Клаудиньо.

3: Падает в штрафной "Крыльев" игрок "Зенита", но судья молчит.

1: Стартовый свисток прозвучал. Матч начался!

Составы команд известны:

"Крылья Советов": 1 Ломаев, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 23 Бейл, 95 Гапонов, 9 Пиняев, 11 Ежов, 14 Коваленко, 21 Иванисеня, 7 Цыпченко, 15 Глушенков.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 24 Евгеньев, 72 Тепляков, 8 Витюгов, 10 Якуба, 13 Липовой, 17 Хубулов, 18 Соколов, 73 Шитов.

"Зенит": 71 Одоевский, 3 Дуглас Сантос, 6 Ловрен, 55 Родригао, 14 Кузяев, 17 Мостовой, 5 Барриос, 8 Вендел, 11 Клаудиньо, 10 Малком, 30 Кассьерра.

Запасные: 41 Кержаков, 91 Бязров, 4 Круговой, 23 Адамов, 28 Алип, 21 Ерохин, 19 Сутормин, 7 Бакаев, 33 Сергеев.