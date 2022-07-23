Что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 23 июля

Рассказываем, что случилось в Самаре за неделю

В Самаре на прошедшей неделе прокуратура потребовала уволить двоих чиновников городской администрации, которые, по данным надзорного ведомства, якобы ездили в командировку в Дубай, а на самом деле побывали там в туристических целях. Сейчас расследование продолжается. В стране вновь фиксируют рост заразившихся коронавирусом, в то время как в Самаре ситуация стабильна. В самарских «Крылья Советов» рассказали о состоянии здоровья молодого игрока Сергея Пиняева, которому стало плохо на тренировке, сейчас он находится в больнице. Рассказываем что случилось в Самаре за прошедшую неделю по состоянию на 23 июля 2022.

В Самаре прокуратура потребовала уволить главу департамента градостроительства Сергея Шанова и руководителя департамента транспорта Сергея Маркина. Как выяснилось, они ездили в командировку в Дубай, но в надзорном ведомстве считают, что поездка имела туристический характер. В мэрии настаивают, что Шанов ездил на обучение. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом по России. Причиной называют сезонный характер заболеваемости и появление нового подвида омикрон-штамма, получившего название «кентавр». В Самарской области находят более 80-ти новых заразившихся за сутки.

В Самаре на продажу выставили роскошный дворец, за него просят 62 млн рублей. Как говорится в объявлении о продаже, это «потрясающий 3-этажный коттедж», а находится он в Кировском районе. Мы показывали, что есть в этом шикарном дворце.

Президент БК «Самара» Камо Погосян в эфире программы «Фан-зона» на радио «КП-Самара» рассказал, как команда готовится к дебюту в Единой лиге ВТБ. Главным тренером команды будет известный самарским болельщикам Сергей Базаревич.

Игрок самарских «Крыльев Советов», 17-летний Сергей Пиняев попал в больницу прямо с тренировки. Сейчас он находится на лечении с диагнозом левосторонний спонтанный пневмоторакс, специалисты следят за его состоянием. Пока в команде не прогнозируют, когда молодой игрок вернется на футбольное поле.

Как выяснилось по итогам всероссийского исследования, в Самаре делают самую вкусную в стране шаурму. Мы решили выяснить, действительно ли в нашем городе шаурма такая вкусная и побывали в нескольких заведения, чтобы узнать, какую шаурму готовят в Самаре.

Журналисты «КП-Самара» побывали в Приволжском УГМС и посмотрели, как прогнозируют погоду в нашем регионе. Мы узнали, как измеряют количество осадков, зачем регистрировать продолжительность солнечного сияния и почему приборы, показывающие температуру воздуха, располагаются только в тени.