«Крылья Советов» крупно проиграли «Зениту» из-за двух пенальти в начале встречи

Все три мяча самарцы пропустили в первом тайме. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» проиграли «Зениту» в матче второго тура РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 3:0. Судьба поединка решилась в первые полчаса.

Обескураживающее начало для «Крыльев Советов» — уже на четвертой минуте в ворота самарцев судья назначил пенальти за игру рукой Александра Коваленко в своей штрафной. К мячу подошел Андрей Мостовой.

Вратарь волжан Иван Ломаев угадал, куда пробьет игрок «Зенита», и отбил этот выстрел, однако Мостовой успел первым на добивание — 1:0.

Спустя пять минут Якуба врезался в Малкома в своей штрафной, и судья снова указал на точку. На этот раз к мячу подошел Далер Кузяев. Ломаев угадал угол, но до мяча не дотянулся — 2:0.

На 13 минуте у самарцев случилась еще и вынужденная замена: Якубу пришлось поменять на Витюгова.

После такого катастрофического начала «Крылья» попытались исправить ситуацию, но «Зенит» не давал самарцам толком ничего сделать у своих ворот. Петербуржцы же с форой в два мяча чувствовали себя более чем комфортно.

В середине тайма Сергей Семак тоже был вынужден сделать замену. С поля ушел Далер Кузяев, вместо него вышел Алексей Сутормин.

На 31 минуте «Зенит» довел счет до крупного. Эффектную комбинацию завершил Андрей Мостовой, пробив прямо под перекладину — 3:0.

Самый опасный момент у ворот петербуржцев они же сами и соорудили. После подачи Витюгова Сутормин головой переправлял мяч в свои ворота. К счастью для болельщиков хозяев, мяч пролетел выше ворот.

В перерыве перед Игорем Осинькиным стояла серьезная задача — найти слова, чтобы «Крылья» воспряли духом и перестали нервничать. И отчасти с этим наставнику волжан удалось справиться.

Самарцы не до конца пришли в себя, но немного успокоились. В игре «Крыльев» появилась осмысленность. Однако этого оказалось мало, чтобы отквитать у «Зенита» хотя бы один мяч.

Праздник хозяевам подпортила еще одна вынужденная замена — Круговой вышел вместо Клаудиньо. Неизвестно, насколько серьезная травма у бразильца и сможет ли он сыграть в следующем туре.

На 81 минуте вратарь «КС» Иван Ломаев снова показал мастерство и характер — он выиграл дуэль у Ивана Сергеева, который вышел с ним один на один, а потом бросился выбивать мяч в подкате у Сутормина. Однако на подвиги в этот день у самарцев был способен только вратарь. И то эпизодически. Но никто Ломаева винить не будет: он делал все что мог.

«Зенит» одерживает первую победу в сезоне, а «Крылья» терпят первое поражение. В следующем туре самарцы 31 июля примут дома «Торпедо», а петербуржцы днем ранее сыграют на «Газпром-Арене» с «Локомотивом».