В Заволгу влюбляются навсегда: почему в Самарскую область хлынули туристы и что будет дальше

Красоты Самары привлекают толпы туристов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в Самарской области завершилось образование новой структуры - Министерства туризма региона. Его возглавил Артур Абдрашитов. В первом интервью после назначения на радио "Комсомольская правда" он рассказал, кто едет в регион, какой вид туризма выбирают гости, что больше всего интересует каждого, хватает ли на всех гостиниц и как мотивировать путешественников тратить больше денег.

Министерство туризма в Самарской области было создано недавно. Зачем это понадобилось?

- Это решение было принято на уровне губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня роль туризма в экономике региона велика. И для качественного управления отраслью потребовалось создать отдельную структуру. Конечно, способствовало этому и появление профильного нацпроекта. По нему в регион можно будет привлекать дополнительные деньги на развитие инфраструктуры и всей сферы.

Какие задачи у министерства?

Их очень много. В первую очередь, это продвижение туристических возможностей региона для жителей России. Также важная работа ведется по продвижению продуктов за рубежом – в дружественных странах. Значимое направление – работа с людьми, обучение и воспитание сотрудников отрасли, которые являются лицом региона, ведь именно с них начинается знакомство с губернией наших гостей. Третий блок – развитие приоритетных направлений в сфере туризма, к ним относятся деловой, познавательный, культурный, медицинский туризм…

Вы сказали о привлечении денег. Уже сейчас эта работа идет?

- Конечно. Сейчас мы будем заниматься реализацией социального заказа – организуем школьные поездки для 5-9-классников по родной земле с осмотром достопримечательностей. Благодаря поддержке агентства по туризму в такое путешествие отправятся более 7000 школьников.

Для многих путешествие начинается с красивого вокзала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как вырос туропоток в Самарскую область?

В 2019 году регион посетили 1,7 млн туристов, и это на 30% больше, чем в минувшем году. И сейчас рост продолжается. С января по май к нам приехали 937 000 человек, это на 93% больше аналогичного периода прошлого года. Наибольший рост возник в январе, это, несомненно, связано с новогодними праздниками, нам удалось привлечь в 2,5 раза больше туристов. Более 300 тысяч туристов посетило нас в мае – несмотря на неидеальные погодные условия. Сыграла свою роль и Всероссийская студвесна, благодаря которой к нам приехали и участники, и их группы поддержки.

С какими целями приезжают туристы?

Несомненно, практически 98% туристов обязательно посещают областной центр Самары, основной целью является культурно познавательный туризм со всеми его подвидами. Сюда входит не только осмотр достопримечательностей, но и посещение фестивалей, театров, дегустация гастрономических изысков, осмотр музейных экспозиций.

Часто это сочетается с отдыхом на пляжах или противоположном берегу, уогда туристы узнают о таком явлении как Заволга, и часто люди сочетают осмотр крупных городов с отдыхом на природе. 80% туристов посещают локации нашей самарской луки. Это происходит либо с самостоятельной переправой, либо с посещением экскурсий.

Примерно 60% заезжают в Тольятти, а некоторые начинают путешествие оттуда – те, кто прибыл по трассе М5, либо самолетами. На 4 месте у нас Сызрань, которую посещают 30% туристов, и очень часто путешественники с Москвы с западного направления начинают свое путешествие отсюда, осматривая архитектуру и музеи.

Популярные сегменты - это медицинский и оздоровительный туризм, это не только пациенты медицинских центров, но и те, кто приезжает в 38 санаторно-курортных учреждений самарской области.

А сколько денег тратят туристы в регионе и как увеличить этот показатель?

Турпоток не самый главный показатель, главнее количество ночевок и деньги. В прошлом году регион заработал на туристах 9,7 млрд рублей. В этом планируем перейти планку в 10 млрд рублей. Конечно, для этого нужно делать и более привлекательные продукты. У нас есть компании, которые специализируются на приеме взыскательных туристов, предлагая им поездки на яхтах, индивидуальную рыбалку и охоту.

Есть и групповой сегмент, когда формируются сборные маршруты, и, оплачивая путевку, вы можете быть точно уверены, что они состоятся. Например, наш маршрут «Жигулевские выходные» - посетители сразу платят за турпутевку и получают качественный продукт.

Наверное, вопрос и в качестве жилья? Достаточно его в регионе?

Всего на территории региона 468 объектов размещения, в ПФО мы по этому показателю на 4 месте, по всей России на 17-м. Качество тоже на хорошем уровне: у нас есть три пятизвездочных отеля, 31 гостиница категории 4 звезды, 101 – три звезды. Стоит отметить, что есть и те объекты размещения, которые сознательно идут в категорию без звезд, так как понимают, что по формальным признакам (в частности, площадь номеров) не относятся к более высокой категории, но и статусу три звезды по качеству не соответствуют.

А что вы думаете о «советских» турбазах? Нужна такая «романтика»?

Инфраструктуры советских турбаз в перспективном будущем остаться не должно. Но должны быть сегменты, направленные на удовлетворение самых разных клиентских групп. Это может быть эконом-сегмент или премиум-продукт, но нужно обновлять инфраструктуру. Щитовые домики должны быть заменены на более современные.

Для многих туристов отдых связан с волжскими пейзажами Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Что вы сами показываете в Самаре гостям в первую очередь?

Гостей бывает много, это и те, кто приезжает в деловые поездки, и мои друзья, знакомые, для которых я выступаю гидом. Первое что показываю – наша разнообразная архитектура, особенно здания в стиле модерна, которыми они вохищаются. Любителей стиля много и многие из них с удивлением узнают о наличии в Самаре такого большого количества объектов в этом стиле. Это может быть очень долгая и красивая прогулка по центру.

Восхищает наша набережная, ее связь с Волгой, с пляжной территорией, и структура города, наши все спуски, которые ведут к набережной.

Часто гости, приезжающие к нам, пробуют гастрономические изыски волжской кухни: рыба, раки, наш пенный напиток.

И, конечно, всех поражает в местных жителях особое отношение к волге и к тому что связано с ней. У нас связь с рекой прослеживается особенно - удивляются даже гости из других волжских городов, которые понимают, что мы - еще более волжане.

И заволжские территории, конечно. Многих гостей удивляют Жигулевские горы, наличие посреди равнины такого массива многим кажется очень необычным.

Нижний Новгород назвали столицей закатов. А как же мы? Что с этим делать?

- А вот статус столицы рассветов свободен. Так что есть куда стремиться. Но в принципе это формализм. Мы знаем, за что туристы любят Самару. У нас есть Волга, набережная, пляжи - вот за этим приедут. И за нашими музеями, архитектурой. Я уверен, что еще многим туристам предстоит полюбить Самару так, как ее любят наши горожане!