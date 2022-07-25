Карманные расходы или настоящая работа: как школьники могут заработать на бесцельном зависании в интернете

Молодое поколение буквально срослось с гаджетами, но грамотный подход к этому явлению способен направить увлечение в правильное русло. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современные родители часто задаются вопросом, как оторвать ребенка от компьютера или вырвать наконец-то из его рук телефон. Молодое поколение буквально срослось с гаджетами, но грамотный подход к этому явлению способен направить увлечение в правильное русло. Журналисты «КП-Самара» собрали несколько вариантов для школьников, которые подскажут, как зарабатывать в сети деньги, иногда превышающие даже доход взрослого человека.

SMM и ведение пабликов

Рассмотрим, из чего состоят современные социальные сети. Это, в основном, список друзей, мессенджер и группы, где собрана различная информация, как по интересам, так и просто забавные картинки, музыка или короткие видеоролики. Вот как раз и эти сообщества и могут принести доход, ведь кто-то же должен наполнять паблики контентом и следить в них за порядком. Работать можно прямо из дома с компьютера или телефона, нужно иметь знания по SMM и тогда школьник легко может зарабатывать от 10 тысяч в месяц, в зависимости от количества выкладываемых в день постов и в целом направленности паблика в социальных сетях.

Программирование, создание сайтов, дизайн

Нередко дети проявляют интерес к творчеству, который с возрастом переносится в гаджеты. Творческого ребенка, который видит прекрасное во всем, можно обучить графическим редакторам и программам для рисования. В Интернете бессчетное количество сайтов и групп в соцсетях, где художники делятся своими работами.

Школьники могут попробовать начать рисовать фан-арты, портреты или просто картины на заказ, а также создавать дизайны сайтов, пабликов и вообще любых площадок в Интернете. Фриланс сейчас востребован и очень удобен, когда заказчику не нужен постоянный сотрудник на окладе, а всего лишь нужно сделать разовую работу. Такой опыт поможет в будущем подростку накопить большое портфолио и начать сотрудничать с крупными фирмами, которые готовы платить дизайнерам хорошие зарплаты, но уже официально.

Если ребенок проявляет интерес к тому, как создаются и работают сайты, игры или программы, то просто необходимо поддержать в этом ребенка, показав ему специальную литературу или видеосеминары по программированию. Не стоит забывать, что в современном мире программисты и айти-специалисты востребованы и являются самыми высокооплачиваемыми работниками. Веб-разработчики зарабатывают за создание сайта от 20 тысяч рублей, а те, кто программирует приложения на компьютер или создает игры на телефон – от 100 тысяч рублей за один заказ. Пусть даже в подростковом возрасте ребенок и не будет на этом зарабатывать, но полученные сейчас знания существенно помогут ему в будущем.

Онлайн-курсы, подкасты и блогерство

Блогеры зарабатывают на количестве подписчиков и контенте. И большинство современных сетевых кумиров - те же дети.

Каждый ребенок может попробовать снимать развлекательный контент и собирать подписчиков, которые будут приносить баснословные деньги. Быть может, со временем, когда школьник соберет в своем аккаунте в ТикТок миллионную аудиторию и станет одним из популярнейших блогеров, обычное «залипание» в Интернете покажется и не таким уж плохим занятием. Здесь все зависит от харизмы, артистизма и желания стать популярным в данной сфере.

Возможно, полезнее, чем смешить публику, будет вести семинары, курсы или записывать подкасты на определенные интересные темы. Подросток, который хорошо разбирается в какой-то теме, может «прокачать» свои знания, когда начнет вести онлайн-семинары для своих же одноклассников, например. Это интереснее, чем сидеть на уроках, поэтому многие предпочитают записываться на такие курсы, чем самостоятельно идти в библиотеку и изучать материал. Дети вместе в режиме онлайн-конференции разбираются в темах, которые им интересны, делятся своими мыслями и получают друг от друга новые знания.

Что касается подкастов, то подросток-киноман может записывать рецензии на фильмы или сериалы, игры, высказать свое мнение по поводу каких-то актуальных тем или просто вести монолог и жизни, где будет делиться своим опытом со слушателями. Это интересное занятие и хорошая тренировка ораторского искусства. Ребенок начинает правильно и красиво говорить, что в будущем ему пригодится в различных профессиях или даже просто в жизни. Если подкасты школьника уже сейчас популярны, то можно получить денежную выгоду, собирая большую аудиторию слушателей.

КОМПЕТЕНТНО:

Яна Сорокина, карьерный консультант, профориентолог взрослых и подростков:

Задача ранней профориентации и нас, как родителей, именно в том, чтобы дать возможность детям пробовать разное, таким образом наблюдать за подростком, разговаривать с ним. Часто взрослым кажется, что ребенок проводит время бесцельно, но если копнуть глубже, проанализировать, а что конкретно он делает в, казалось бы, «пустом» времяпрепровождении? Общается? Помогает кому-то? Изучает что-то?

Современные подростки отличаются тем, что часто, примерно к 16 годам, они уже знают многие программы, технологии и начинают зарабатывать свои деньги. Это необходимо, так как это помогает раньше понимать «чего хочу», а «чего точно не хочу»? Таким образом, кто-то чувствует, что отделяется от родителей «экологичным» путем и, в целом, подростковый возраст проходит мягче. А если разговаривать с ребенком, родитель учит его понимать себя, понимать что нравится и не нравится, интересно и не интересно.

Хочу добавить, что вот эта проактивность потом очень выделяет ребенка от других выпускников тех же ВУЗов, так как в резюме видна активность, опыт работы в то время, когда остальные только учились. Ну и так же, все навыки, приобретаемые таким образом, обязательно пригодятся в будущем, будет ли уже взрослый человек работать на себя или уйдет в найм: как с точки зрения параллельной карьеры и дополнительного заработка, так и с точки зрения продвижения себя или своего дела.