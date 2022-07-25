Что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 25 июля 2022

Девушка из Самарской области претендует на звание «Мисс Россия 2022», «Крылья» проигрывают «Зениту», а в Тольятти нашли домик хоббита

В Тольятти сфотографировали домик хоббита около ТЦ «Елка». Горожане восхищаются милым местом и призывают сохранить его. Студентка из Тольятти Ольга Пыну претендует на звание «Мисс Россия 2022», а самарские «Крылья Советов» на выезде уступили «Зениту». Рассказываем, что случилось в Самарской области за прошедшие выходные по состоянию на 25 июля 2022.

Девушка из Тольятти Ольга Пыну претендует на звание «Мисс Россия 2022». Она учится в СГЭУ, увлекается созданием макияжа, любит горные лыжи и читает книги по психологии. Сейчас голосование на сайте конкурса продолжается.

В самарской мэрии прокомментировали ситуацию, касающуюся уголовных дел в отношении глав департаментов строительства и транспорта городской администрации. В прокуратуре считают, что чиновники ездили в Дубай, оформив поездку как командировку, но на самом деле были там с туристическими целями. Как отметили в мэрии, чиновники ездили в Дубай на обучение, которое, считают в администрации, оказалось весьма эффективным – после него был разработан и защищен комплексный проект развития территории с перечнем проработанных мероприятий.

Самарские «Крылья Советов» во втором туре российской премьер-лиги (РПЛ) в Санкт-Петербурге встречались с «Зенитом». После победы в Оренбурге на старте сезона самарцы ненадолго возглавили турнирную таблицу, но удержаться в лидерах не смогли, крупно уступив «Зениту» после двух пенальти в дебюте встречи.

В Самарское области в выходные на Волге упал гидроплан. Как отмечают очевидцы, пилот заходил на посадку и забыл убрать шасси. Летательный аппарат упал рядом с купающимися. Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. Также сообщалось, что на Волге сел на мель скоростной «Валдай», но затем в областном правительстве рассказали, что это были испытания.

В Тольятти в лесу нашли домик хоббита. Появилось фото, глядя на которое создается впечатление, что там действительно кто-то живет. Увидеть эту красоту можно напротив ТЦ «Елка». Жители города оценили милое местечко и призывают беречь его.