Пятилетний юбилей хлеба «Деревенский» в парке Гагарина отмечали гости от мала до велика

В Самаре в парке Гагарина в минувшие выходные царила праздничная атмосфера. Артисты на главной сцене, игры для детей и взрослых, фотозона, аквагрим, экологическая акция - так Самарский хлебозавод № 5 решил отметить юбилей хлеба «Деревенский».

«Деревенский» хлеб – воздушный и круглый, приготовленный на долгой опаре с добавлением натурального хмелевого отвара. Прежде чем отправиться в печь, тесто зреет несколько часов. Именно поэтому хлеб имеет янтарный цвет корочки.

За пять лет Пятый хлебозавод выпек более 32 млн буханок «Деревенского» на хмелевом отваре. Только в этом году горожане купили уже 3 млн булок этого хлеба.

Линейка деревенских хлебов это: «Деревенский» на хмелевом отваре, «Деревенский» с отрубями, «Деревенский» ржано-пшеничный. Хлеб-юбиляр продается в Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях.

Основной концерт состоялся на главной сцене: музыка была слышна во всех уголках парка. Перед гостями праздника выступили коллектив «Искорка», Анастасия Кузяева, Анна Че, спортсменки детского юношеского клуба аэробики и другие артисты нашего города. Программа была подобрана для людей разных возрастов, именно поэтому на протяжении трех часов праздника у сцены было многолюдно.

Горожане и сами становились участниками программы - выходили на сцену во время конкурсов и получали призы. Они отвечали на вопросы и узнавали интересные факты о Пятом хлебозаводе. К примеру, самарцы выяснили, что емкость для замеса теста называется дежа, а лаваш, который выпекают на заводе, в длину достигает 1 метр!

Кроме артистов на основной сцене, гостей парка развлекали «желтые человечки» на роликах с флагами Самарского хлебозавода № 5 в руках. Они приглашали горожан присоединится к концерту. А группа молодых людей в майках с надписями «Без хлеба не ем» и «Все ем с хлебом» танцевали под трек «Где мой хлеб», да так зажигательно, что к этому флешмобу присоединялся и кто-то из прохожих.

Кроме развлекательной программы, Пятый хлебозавод провел масштабную экоакцию - каждый, кто принес с собой и сдал упаковку от любого хлеба, получал продукцию предприятия бесплатно. Такая акция проходила в городе впервые и пользовалась успехом. В итоге сотрудники завода увезли с собой два контейнера упаковок, которые потом отправили на переработку. И горожанам приятно, и природе помощь.

- Праздник отличный, дети тут веселятся с удовольствием. Мы едим только продукцию Пятого хлебозавода, мы и живем рядом с ним. Часто покупаем продукцию в фирменном магазине у завода.. Люблю их булочки, но в последнее время мой фаворит - многозерновой хлеб с семечками, - говорит Татьяна Задергина.

Ольга Кравченко признается, что тоже любит хлеб Пятого хлебозавода:

- Постоянно покупаю «Молочный» батон. Нравится всем в семье. Это редко, когда так совпадает, чтобы и взрослым, и детям угодить.

Все для детей

Детям было раздолье: для них между главной сценой и колесом обозрения организовали площадку разнообразных развлечений. Ребята и их родители могли запечатлеть себя на лежаке на фоне «моря»: фотозона с настоящим белым песком, шезлонг, шляпы и коктейли создавали атмосферу настоящего пляжа на Бали. На фотозоне работал профессиональный фотограф. Снимки можно найти в группе Пятого хлебозавода Вконтакте.

Огромная игра, развернутая на асфальте, знакомила детей в интересной форме с процессом производства хлеба. Играя в нее, ребята узнавали все этапы приготовления хлеба.

Здесь же маленьких гостей ждала зона с аквагримом и разноформатные классики. А детки постарше собирали большие пазлы, в которых небольшие кусочки хлеба превращались в один общий. Интересно и познавательно!

Веселые, любимые детьми персонажи развлекали малышей и вовлекали их в игры: кто-то скатывал веревку на скорость, кто-то перетягивал канат. Ведущий проводил конкурсы с призами, а потом ребята собрались на мастер-класс - лепили из теста сову. На детской зоне было очень многолюдно - смех раздавался на протяжении всего праздника.