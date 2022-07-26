Погода в Самаре на рабочую неделю до 29 июля 2022: сильные дожди до 30 градусов тепла

Погода порадует 30-градусной жарой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рабочую неделю в Самарской области ожидается неустойчивая погода, когда при температуре в 30 градусов тепла возможны сильные дожди, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в предстоящую рабочую неделю до 29 июля 2022.

По данным синоптиков, в регионе возможны дожди различной степени интенсивности, а местами может пройти град. При этом, при грозе возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Вместе с тем, будет достаточно тепло, даже жарко. Синоптики прогнозируют, что в рабочую неделю температура воздуха поднимется до +30 градусов, а минимальное значение, которое стоит ожидать, это +25 градусов. Ночью прогнозируют от +14 до +19 градусов.

В понедельник на Самару обрушился сильный ливень, дороги и тротуары оказались затоплены. Мы показывали последствия ливня в городе.

Как сообщили в Приволжском УГМС, 25 июля в Самарской области был перекрыт рекорд по количеству осадков 1983 года. Но рекордные цифры зафиксировали не в областной столице, а в Аглосе, где отметили 54,4 мм осадков, в то время как 39 лет назад, во время предыдущего рекорда, было 24,7 мм осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Машины в ямах, на дорогах реки, трамваи встали: Делимся кадрами ужасающих последствий ливня в Самаре

В Самаре после ливня как в Сочи дороги превратились в бушующие реки, а асфальт размыло (подробнее)