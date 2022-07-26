Самарец попытался вернуть украденный велосипед, но подвергся травле и угрозам

Самарец нашел свой велосипед в ломбарде, но вернуть так просто его не получилось Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Ломбарды и комиссионные магазины в городах-миллионниках можно встретить практически на каждом углу. Но как быть, если столкнулся с краденой вещью? Самарец Борис Щеглов стал заложником непростой ситуации. Прямо из подъезда дома на улице Революционной средь бела дня был украден велосипед его сына. Мужчина решил сначала самостоятельно найти украденный транспорт ребенка и начал он именно с ближайших комиссионных магазинов.

- Ближайший ломбард крупной федеральной сети «Победа» находится практически через дорогу от места, откуда был украден велосипед, именно туда мы с сыном и пришли, когда обнаружили пропажу. Велосипед моего ребёнка стоял прямо в зале, ценника на нем еще не было. Молодой парень, который работает в комиссионном магазине, рассказал, что велосипед совсем недавно принесли два молодых парня и сейчас его заносят в базу, чтобы выставить на продажу, - рассказывает журналисту КП-Самара потерпевший.

Борис купил ребенку велосипед в фирменном магазине в 2019 году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Борис сообщил продавцу, что велосипед краденый и принадлежит ему. Тот сразу начал звонить своему руководству и во внутреннюю службу безопасности и рассказывать им, что посетитель утверждает, что в магазине находится вещь, которую у него украли. После долгих обсуждений сложившейся ситуации продавец сказал, что без документов и заявления в полицию вещь не отдадут. Владелец попросил консультанта «придержать» велосипед и не выставлять его на продажу. При этом, сотрудник ломбарда заверил, что вещь никуда не денется, так как поступил он только сегодня, а, согласно их регламенту, товар обычно пару дней «отлёживается», ждёт назначение цены, и только потом выставляется на продажу. Но когда через короткое время самарец в компании полицейских вернулся с документами в магазин, двухколесное транспортное средство уже продали.

По словам продавца-консультанта, в этот раз на товар удивительно быстро была назначена цена, его выставили на продажу, сразу же забронировали в интернет-магазине, и велосипед был отправлен курьером покупателю. Это все успели сделать буквально за пару часов, пока Борис давал показания полицейским на месте преступления, то есть в подъезде дома, откуда был украден велосипед. Пострадавший обратился в спортивно-туристический клуб «ВелоСамара». На его просьбу откликнулся руководитель организации Роман Еремкин.

- Конечно, Борис совершил ошибку, что оставил велосипед в подъезде, пусть даже и прикованный к батарее на замок. Мы получаем много сообщений с просьбой помочь найти украденный двухколесный транспорт, но такая ситуация в нашей практике впервые. Мы не смогли пройти мимо и решили всенепременно помочь, - говорит Роман.

Вместе с потерпевшим и нашим журналистом Роман направился в тот самый ломбард на улице Революционной, чтобы выяснить, на каком основании был продан краденный велосипед, притом зная, что за ним придет хозяин с документами. Также мужчины попытались уладить конфликт мирно, без привлечения сотрудников правоохранительных органов.

В тот день на смене был продавец-консультант, который и принял украденный у Бориса велосипед. Во время разговора он допустил несколько оговорок. Так, сначала парень сказал, что те, кто принес велосипед, сдали его не по оригиналу паспорта, а по его фотографии, а во-вторых, он сообщил, что на продажу краденной вещи ему дал разрешение начальник службы безопасности Андрей Муранов. Мы запросили у консультанта контакты начальника службы безопасности ломбарда и связались с ним по телефону.

- Велосипед был принят в ломбард за 4,5 тысячи рублей, а продан новому покупателю за 6,5 тысяч. Согласно кассовым чекам, три года назад он стоил 12 тысяч рублей. Если сейчас мы пойдем в суд, то ломбард будет обязан нам возместить стоимость велосипеда, судебные издержки и моральную компенсацию, а это гораздо больше, чем те несколько тысяч, которые они заработали на этой сделке. Именно поэтому им сейчас выгоднее выкупить обратно велосипед и вернуть его хозяину, без привлечения полиции, - рассуждает Борис Щеглов.

Телефонный разговор с начальником службы безопасности проходил напряженно, наш собеседник не согласился на условия возврата товара. Никакие доводы про судебные издержки и прочее его не убедили, и он продолжал настаивать, что в данной ситуации ломбард никакой ответственности не несёт. На прямой вопрос, почему был продан украденный велосипед, он ответил коротко – «это политика компании».

- Ко мне так каждый день приходят и говорят, что это их вещи, которые мы продаем. Если бы вы изначально пришли с полицией, с постановлением о возбуждении уголовного дела, с полным описанием велосипеда на бланке с печатью, тогда да – мы бы вернули краденую вещь сразу же. Наш сотрудник действовал по своей должностной инструкции, он продал поступивший товар по договору купли-продажи третьему лицу, которое нам неизвестно, - сказал начальник службы безопасности торговой точки.

Отец во что бы то ни стало хочет вернуть любимый велосипед своему сыну Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Борис спросил, могут ли представители организации помочь вернуть велосипед силами своей службы безопасности, на что получил отрицательный ответ, так как они не знают кому его продали– «это был обычный покупатель». Когда речь зашла о том, что при заказе через интернет покупатель указывает свои контактные данные - как минимум адрес доставки и номер телефона, - то сотрудник ломбарда настоял на завершении разговора, попрощался и повесил трубку.

В комментариях под постом Бориса в группе «ВелоСамара» появились как сочувствующие комментарии, а также угрозы в адрес автора сообщения. С фейковых страниц Борису стали говорить, чтобы он не поднимал резонанс по этому делу. Неизвестные даже написали старый адрес проживания самарца, с целью запугать его. Кроме того, в комментариях стали появляться похожие истории велосипедистов, которые рассказали, что им пришлось несколько месяцев ходить по судам, чтобы вернуть свое имущество, которое также успели сдать в ломбард. Однако Борис не собирается останавливаться и попытается, во что бы то ни стало, разобраться в ситуации и вернуть сыну велосипед. Он уже написал заявление в полицию. КП-Самара направила запроса в прокуратуру региона и следит за развитием событий.

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