Боятся дружить, копируют родителей: откуда в школах берется сексуализированное насилие

Мальчики и девочки просто не умеют дружить и не могут договориться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Современное общество все чаще сталкивается с проблемой сексуализированного насилия. Нередко подобные инциденты происходят в школах, от чего ситуация становится еще более ужасной. Насилие и агрессия в последнее время выходят у школьников на первый план, отодвигая нормальные отношения далеко назад. Например, недавно школьник в Самаре6 пытался устроить бунт в классе, называя девочек проститутками. Самарский психолог Антон Мережко рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», откуда в школьной среде возникает проблема сексуализированного насилия и как с ней бороться.

«Рыночные отношения сменили дружеские»

По словам Антона Мережко, на психическое состояние ребенка и его восприятие реальности влияют сразу несколько факторов. Начало закладывается еще в детстве - малыш видит, как его родители относятся друг к другу. Этот фактор становится неким фундаментом для его будущих отношений. В начальных классах школьник не проецирует сложившуюся модель на своих сверстников - ему просто не до этого. Опасным в этом плане становится период полового созревания. В случае, если ребенок с детства рос в негативной обстановке, он начинает искать нечто похожее в характере своих будущих друзей. Конечно, такому человеку гораздо проще попасть в дурную компанию. А она, в свою очередь, продолжает формировать его характер и поведение.

Большую роль в отношениях современной молодежи играют модные тенденции. На смену нормальным дружеским отношениям приходят рыночные. Девочки мечтают о богатых ухажерах, мальчики - о моделях. При этом каждый, вне зависимости от физической привлекательности, желает заполучить себе только лучшее - самую прекрасную девушку или парня. В то же время отличными внешними данными обладают не все. Невозможность получить то, о чем мечтаешь, рождает негатив и агрессию по отношению к противоположному полу.

- Раньше отношения между парнями и девушками складывались просто - они дружили, а после дружба переходила в нечто большее. Сейчас молодежь изначально находится на вражеской позиции по отношению друг к другу. Мальчики отдельно, девочки - тоже. Дружеские отношения между полами постепенно сходят на нет. И если парню понравилась девушка, ему трудно просто взять и подойти к ней, как это было бы в случае их изначальной дружбы. Начинаются душевные терзания, злость, - поделился Антон Мережко.

Психолог отмечает, что ситуация усугубляется в случае, если объект воздыхания уже сделал выбор в пользу «того, кто лучше» - например, богатого ухажера. Или ясно дал понять поклоннику, что тот не дотягивает до его уровня.

- Нередко подросток в возрасте 14-15 лет может наткнуться на жесткий отказ. Дальнейшее восприятие ребенка очень сильно зависит от его внутреннего мира. Если он склонен к гневу, то уйдет в ненависть. А если у школьника имеется склонность к депрессии, он начинает считать себя ничтожеством, - отмечает психолог.

«Разговоры - путь к решению проблемы»

Осложняет проблему скрытность подростков. Далеко не каждый из них поделиться своими переживаниями с родителями или школьным психологом. Тем более, когда речь идет о половом воспитании.

- Даже самые хорошие родители должны быть готовы к тому, что ребенок будет отдаляться, больше общаться со сверстниками. На это сложно повлиять, об этом нужно помнить, - рассказывает Антон Мережко.

Нередко родители понимают, что их ребенок оказался в какой-либо непростой ситуации. Однако они усугубляют ее тогда, когда считают, что проблема заключается исключительно в ребенке.

- Нередко ко мне приводили подростка с одной целью - мол, почините ребенка, он сломался. Хочу сказать родителям: проблема не только в детях, но и в вас. Причем иногда она начинается еще с момента беременности. Прежде, чем решиться на этот шаг, стоит задуматься о своей мотивации , - отмечает психотерапевт. - Многие девушки рожают, чтобы «удержать свою половину». Какие-то семейные пары решаются на беременность в момент кризиса в отношениях. Прошу вас, не делайте из ребенка спасательный круг, это крайне негативно сказывается на его будущем.

Несомненно, ценности, которые транслирует общество, имеют большое влияние на дальнейшие установки детей. В наши дни, когда пропаганда рыночных отношений достигла пика, родителям важно показать, что вес материальных ценностей ниже духовных, уверен Антон Мережко.

- Нужно на своем примере показать ребенку, что машина, дача и прочие блага важны, но не играют главной роли. Для детей большое значение имеют теплые, стабильные родители, доверительные отношения с ними, - рассказывает психолог.

Говоря о теме полового воспитания Антон Мережко отмечает, что конкретного возраста для него нет. У каждого ребенка интерес к этим вопросам начинается по-разному. Психолог советует родителям не лезть с рассказами о «пестиках и тычинках», а просто ждать, когда неловкая тема сама всплывет на поверхность.

- Конечно, речь не идет о тех случаях, когда у ребенка интерес к сексуальности пробуждается в 3-8 лет. Это ненормально и свидетельствует о некой дисфункции в семье. Вероятно, таким способом дети снимают возникшее напряжение. В такой ситуации необходимо обращаться к специалисту, - напоминает Антон Мережко. - Однако главное - слушать ребенка. Даже если вы не сможете дать ему внятный ответ на поставленный вопрос, тот факт, что вы его слушаете и слышите сыграет важную роль в дальнейших отношениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не причиняйте добро! Когда можно вмешиваться в отношения с детьми в чужой семье

Эксперты рассказали жителям Самары, в каких случаях посторонним стоит вмешиваться в семейные конфликты (подробности)

Ползала по полу вся в слезах: в Самаре школьник пытался устроить в классе «бунт против проституток»

В Самаре школьник пытался устроить в классе «бунт против проституток» (подробности)