Губернатор Дмитрий Азаров попал в антироссийский санкционный список Великобритании

Дмитрий Азаров уже не в первый раз лично посещает подшефный региону город Снежный

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, добавив в него 42 пункта. Об этом сообщили РИА Новости. В него попали несколько глав российских регионов, в том числе и руководитель Самарской области губернатор Дмитрий Азаров. Вместе с ним в этот список попали главы Нижегородской и Свердловской, Тюменской и Брянской, Курской, Челябинской областей, Башкирии и Чувашии.

Ранее стало известно, что Дмитрий Азаров вошел в рейтинг публичных людей, которые внесли наибольший реальный вклад в помощь Донбассу. Напомним, наш регион по инициативе губернатора одним из первых взял на себя шефство над донецким городом Снежный, он уже несколько раз побывал там, лично встретился с военнослужащими из Самарской области, провел совещания по восстановлению инфраструктуры города и подготовке к сезону школ и социальных учреждений.

Также он не раз публично подчеркивал, насколько нужна и значима та благотворительная помощь, которую самарцы оказывают людям с Донбасса и на своем примере показывал важность добровольческих инициатив, направленных на поддержку населения тех территорий.

Включили - значит, всё делаем правильно. Списки, пакеты, санкции - эффект ровно обратный тому, которого ждут недружественные страны. Так и продолжим работать по всем направлениям, по всем фронтам, - прокомментировал включение в список губернатор.

Также стало известно, что Евросоюз продлил санкции против России на шесть месяцев.