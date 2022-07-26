Оформление карты болельщика у стадиона «Солидарность Самара Арена»: даты и время работы мобильных МФЦ

Чтобы попасть на футбол теперь необходима карта болельщика Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самаре у стадиона с 27 июля начинают работать мобильные пункты МФЦ для оформления карты болельщика, которая теперь необходима для посещения домашних матчей «Крыльев Советов». Рассказываем, в какое время будут работать мобильные пункты МФЦ для оформления карты болельщика около стадиона «Солидарность Самара Арена» и какие необходимы документы.

Время и дата работы пунктов

Мобильные пункты МФЦ на стадионе будут работать с 27 по 31 июля. Первый домашний матч нового сезона «Крыльев» в Самаре состоится 31 июля, в воскресенье, когда волжане сыграют с «Торпедо» из Москвы. Начало матча – в 18:30.

Представляем график работы мобильных пунктов:

27-29 июля

Gate 2 (доступно 5 окон), с 10:00 до 19:00

Gate 3 (5 окон), с 10:00 до 19:00

30 июля

Gate 1 (16 окон), с 9:00 до 21:00

Gate 2 (15 окон), с 9:00 до 21:00

Gate 3 (20 окон), с 9:00 до 21:00

31 июля

Gate 1 (16 окон), с 9:00 до 20:00

Gate 2 (15 окон), с 9:00 до 20:00

Gate 3 (20 окон), с 9:00 до 20:00

Что нужно для оформления

Для оформления карты болельщика на стадионе необходимо взять с собой паспорт. Если идете с детьми, которым еще нет 14 лет, то нужно взять их свидетельство о рождении. Болельщикам в возрасте от 14 до 18 лет также необходима карта, ее могут оформить при наличии у них паспорта.

Как сообщили «КП-Самара» в МФЦ, на стадионе сделать карту болельщика возможно, даже если нет подтвержденной записи на Госуслугах.

Кому нужно оформлять карту болельщика

Карту болельщика необходимо оформлять всем, кто проходит на стадион – болельщикам, игрокам, тренерам, персоналу арены. Детям также необходимо оформлять карту.

Отдельно отметим, что речь идет не о карте как таковой. Если во время чемпионата мира 2018 года болельщики получали Fan ID в виде ламинированного документа, то сейчас это просто номер, который после оформления появляется в личном кабинете на Госуслугах или может быть распечатан. При покупке билета на футбол необходимо предоставить данный номер.

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