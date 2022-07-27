Пострадавших стало больше: почему нужно бояться электросамокатчиков и как найти на них управу

С каждым годом увеличивается число ДТП с участием электросамокатов

Электросамокаты быстро набрали популярность среди жителей Самары. Скорость, мода, возможность попозировать для социальных сетей. Однако это еще и опасный транспорт, почти каждый день появляются новости о ДТП с его участием. В эфире радио «КП-Самара», 98,2 ФМ в программе «Городская среда» заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения областного ГИБДД Ольга Блохина и руководитель ассоциации «Вело-Самара» Роман Еремкин обсудили, какие правила нужно соблюдать при подобных катаниях, как подготовить к ним местные дороги и сделать тротуары не опасными для самих водителей и других людей.

В основном каршерингом самокатов пользуется молодежь

Электросамокатчики - это быстрые пешеходы

Некоторые виды транспортных средств не попадают ни под одну из категорий, которые утверждены ПДД и КоАП РФ. Электросамокаты как раз относятся к таким.

- Они могут развивать достаточно большую скорость, что может привести к серьезным авариям. Однако электросамокаты не регулируются, как автомобили. Пользователи средств индивидуальной мобильности являются пешеходами и подчиняются они правилам именно как пешеходы, - говорит Ольга Блохина.

С каждым годом растет число ДТП

Роман Еремкин отметил, что велосипедисты, например, имеют свой статус в законодательстве и у них есть свои ограничения и правила на дорогах. Электросамокатчики же являются пешеходами, просто очень быстрыми, поэтому и ездить они могут только по тротуарам, а на проезжую часть им выезжать нельзя. Именно этот факт и является сейчас вопросом повышенного внимания, потому что с каждым годом растет количество происшествий, где из-за электросамокатов страдают пешеходы.

- С начала 2022 года зарегистрировано 23 ДТП с участием самокатов, в которых пострадало 23 человека. К счастью, погибших нет. Если рассматривать аналогичный период прошлого года, то отмечается рост ДТП и количества пострадавших. Самое печальное, что среди пострадавших много детей, которые получили травмы различной степени тяжести, - приводит статистику Блохина.

На радио КП-Самара обсудили проблему безопасности самарских пешеходов

Нужно решать вопрос комплексно

Активисты уже много раз выходили с инициативой правового регулирования электросамокатов. Если с прокатом удалось договориться в установлении на каршеринговых самокатах максимально допустимую скорость, например, не более 20 км/ч, то с личными электросамокатами горожан это оказалось сложнее. По словам Еремкина, некоторые модели могут развивать скорость более 40 км/ч, а также есть «самоделкины», которые модернизируют транспорт и самокат может ехать уже более 60 км/ч, создавая реальную угрозу на тротуарах.

- Здесь следует говорить о воспитании и понимании негласных правил. Человек на самокате должен обеспечивать не только свою безопасность, но и безопасность окружающих. Следует надевать экипировку и шлем, в толпе пешеходов обязательно тоже идти пешком и везти самокат руками, объяснять детям правила дорожного движения до того, как покупать опасный транспорт, - говорит Роман.

Тем не менее, электросамокатчиков можно привлечь к ответственности и наложить штраф. Ольга Блохина рассказала, что за нарушение ПДД пользователей средств индивидуальной мобильности можно привлечь по статье 12.29 и 12.30 КоАП РФ, где максимальный штраф составляет 1500 рублей

Но наложение штрафов и законодательное ограничение скорости электросамокатов не решит в полной мере проблему безопасности для пешеходов, ведь большую скорость может развить и обычный самокат, спускаясь с горки. По словам Романа Еремкина, для решения этой проблемы нужен целый комплекс мер, начинания от законодательной базы, заканчивая развитием инфраструктуры. Кроме того, необходимо доступно и понятно доносить до людей информацию по пользованию электросамокатом, чем и занимаются сотрудники ГИБДД.

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