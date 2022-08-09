Канцтоваров много не бывает! Фото: Наталья АРТЯКОВА

В начале августа у родителей школьников начинает нервно подергиваться глаз, а кошельки пустеют буквально на глазах. И если у школьников остались какие-то канцтовары с прошлого года, то родителям первоклассников приходится затариваться ручками, тетрадками и линейками по полной программе. Журналист «КП-Самара» в этом году тоже собирает семилетнего сына в первый раз в первый класс. Мы решили на собственном примере показать весь этот нервный и недешевый процесс покупки канцтоваров и сравнили цены в специализированных магазинах, массмаркетах и Интернет-закупках. И выяснили, где найти самые низкие цены на канцтовары в Самаре в преддверии 1 сентября 2022 года и где купить школьные принадлежности дешевле .

Список канцтоваров значительный Фото: Наталья АРТЯКОВА

Документы в школу уже поданы, ребенка зачислили, а на собрании родителям выдали памятку, что необходимо купить к 1 сентября. Лист формата А4 исписан от начала до конца и это уже приводит в некоторую панику. Изучаем содержание списка: дневник, рюкзак, пенал, руки, тетради… Вроде бы, пока все логично и понятно. Спускаемся ниже – циркуль? Немного смутило, что в первом классе детям будут преподавать черчение, ну может программа новая? Веер букв, веер цифр, счетные палочки… Хорошо, что еще не обязательно приносить деревянные счеты. Хотя у меня еще от деда остались, так что можно не переживать.

Каждый учитель просит что-то докупить к основному списку Фото: Наталья АРТЯКОВА

Так, список значительный, будем надеяться, что это не все разом придется тащить в рюкзаке. Мой сын маленький, щупленький, его рюкзак с книжкой будет перевешивать, а тут еще и канцтовары. Ладно, будем думать о хорошем и начнем, пожалуй, искать магазин канцтоваров. Для меня основным критерием было качество, низкая цена и оперативность, так как помимо сборов была и работа. Я уже много лет не хожу по магазинам, потому что Интернет позволяет приобрести необходимые товары быстро, и не выходя из дома. Как по мне, это намного выгоднее, чем тратить время на шопинг, платить за проезд или бензин, а потом с огромными сумками тащиться обратно. Выбрал, заказал, оплатил, привезли – все просто.

Такие коробки не просто дотащить на себе из магазина Фото: Наталья АРТЯКОВА

Однако такой вариант нравится не всем, кто-то хочет потрогать товар перед покупкой, а кто-то просто не доверяет таким сервисам. В этой статье мы сравним цены на канцтовары в Чаконе, Метиде, Ашане, Ленте и по средней цене в Интернет-магазине. Стоит отметить, что в данном случае мы не искали одинаковые бренды, составы или принты, цены были взяты из каталогов магазинов по принципу «не самый дешманский и не самый дорогущий». Канцтовары из Интернет-магазина представлены по той стоимости, по которой их купила журналист КП-Самара.

Мониторинг цен на канцтовары в магазинах Самары Фото: Наталья АРТЯКОВА

Цены, как видно из сводной таблицы, значительно различаются. Где-то товары подешевле, где-то подороже, что-то можно купить по акции, а что-то по оптовой цене. Основной набор канцтоваров есть в наличии во всех маркетах, которые мы мониторили, а вот список принадлежностей для первоклассника, куда входят веера, счетные палочки и прочие канцтовары, можно найти не везде. Например, набор геометрических фигур можно найти только в Интернете. Вероятно, эти наборы в магазинах называются как-то по другому.

Для первоклассника нужно много разных принадлежностей Фото: Наталья АРТЯКОВА

Сразу в глаза бросается книжный магазин Метида, где по ценникам на сайте можно купить довольно дешевые товары. Однако не стоит забывать, что сайт обновляется медленнее, чем полки в магазине, поэтому есть вероятность, что цена уже не актуальна, да и самого товара в наличии может и не быть.

В некоторых школах разрешают тетради с рисунками, но лучше уточнить у учителя Фото: Наталья АРТЯКОВА

Наш мониторинг цен показал, что канцтовары для первоклассника – это далеко не дешево, несмотря на акции или выбор в пользу менее известных брендов. Самым дорогим оказался гипермаркет «Лента», несмотря на заманчивую бонусную программу. Список в «Ленте» получился неполным – нет веера цифр, разрезной азбуки и набора геометрических фигур. Итого на канцтовары в гипермаркете можно потратить примерно 5223 руб. В «Ашане», который имеет схожий с «Лентой» ассортимент, товары дешевле даже без бонусной карты. На список к школе там уйдет порядка 4206 руб.

Обложки на тетради стандартного размера, а обложки на учебники лучше покупать чуть позже Фото: Наталья АРТЯКОВА

Что касается книжных магазинов, которые специализируются также на реализации канцелярских товаров, что разница в итоговой цене получилась значительной. Опять же, стоит повториться, на сайтах цены не всегда актуальные и могут различаться с итоговой ценой в розничном магазине. В «Чаконе» список канцтоваров вышел на 4227 руб., а в «Метиде» - 2704 руб.

Но стоит вернуться к вопросу о поездке в данные магазины. К стоимости чека прибавится в итоге проезд/бензин/потраченное время и силы. Конечно, у многих супермаркетов сейчас отлично работает доставка на дом, которая существенно облегчает жизнь современного вечно занятого человека. Доставки в магазинах не всегда бесплатные и не по всем адресам они работают. Например, заказать в область доставку из «Ашана» точно не получится, а вот Интернет-магазин доставляет в специальные пункты выдачи, которые базируются на почте или в местных магазинах.

Журналисту «КП-Самара» заказ канцтоваров к школе обошелся в 2804 руб. Никакого пересорта по цвету, размеру и т.д. не было, все пришло именно таким, каким его и видели на сайте. Все вещи пришли качественными и, к счастью, целыми. Мой первоклассник почти полностью собран в школу, осталось только купить школьную форму и сменную обувь. В следующей статье мы помониторим цены на детскую одежду и обувь в разных магазинах города.

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