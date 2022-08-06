Празднование дня ВДВ и новый поезд: что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 6 августа 2022

В Самаре отпраздновали день ВДВ, объявили, когда начнут делать «Ладу Весту» и представили новый поезд

В Самаре представили скоростной поезд, который будет ходить до Санкт-Петербурга, день ВДВ отпраздновали без купания в фонтанах, а производство «Лады Весты» перенесут из Ижевска в Тольятти. Рассказываем, что случилось в Самаре на этой неделе по состоянию на 6 августа 2022.

В Самаре представили новый скоростной поезд, который будет ходить до Санкт-Петербурга. В состав входят купейные вагоны, детское купе, вагоны категории СВ и с местами для сидения. Наш корреспондент побывала на презентации и узнала, как будут ездить пассажиры.

Руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, хватает ли денег на капитальный ремонт, сколько необходимо собирать и куда обращаться, если ремонт был произведен некачественно.

Второго августа в стране традиционно празднуется день ВДВ. Праздничные мероприятия прошли и в Самарской области. Кстати, известный стереотип подтверждать не стали – в фонтанах не купались. Мы показывали, как проходил праздник.

Авиадиспетчер с 20-летним стажем работы рассказал «КП-Самара», мешают ли суслики при посадке самолета и как острый слух и хорошее зрение помогают в работе.

В Самарской области суд продолжает разбираться в обстоятельствах столкновения катера и надувной лодке, при котором погиб 32-летний отец семейства. Летом прошлого года в районе полуострова Копылово произошла авария на воде. На катере в тот момент находились депутаты и сотрудники Жигулевского заповедника, а в лодке – семья с ребенком. Как стало известно, в организме погибшего Дениса Безрукова нашли смертельную дозу алкоголя, но его жена утверждает, что в тот день ее муж не пил и за несколько часов до произошедшего катал на лодке детей. Был привлечен независимый эксперт, который нашел нарушения в проведенной экспертизе.

В исправительных колониях существуют различные производства, где изготавливают мебель, делают массивные железобетонные конструкции и даже закатывают банки с соленьями. Мы побывали в колонии и своими глазами увидели, как производятся товары, которые отличаются от привычных брендов только ценой.

«АвтоВАЗ» объявил о сроках начала производства нового поколения популярной модели «Лада Веста», также сообщив, что выпускать автомобили будут на площадке в Тольятти (ранее делали в Ижевске). Рестарт производства запланирован на весну 2023 года.