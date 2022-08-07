Крылья Советов - Динамо 7 августа 2022: прямая онлайн-трансляция матча 4 тура РПЛ

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени (17:30 по московскому) Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В рамках четвертого тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Самаре примут московское «Динамо». Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени (17:30 по московскому).

После трех туров самарцы набрали четыре очка и занимают 10 строчку в турнирной таблице РПЛ. После победы на выезде над «Оренбургом» 4:2 подопечные Игоря Осинькина крупно уступили «Зениту» в Петербурге 0:3 и сыграли дома вничью с «Торпедо» 1:1.

Волжане сейчас не в лучшей форме — в межсезонье ушли лидеры атаки Антон Зиньковский и Владислав Сарвели, а на старте чемпионата команду подкосили травмы.

«Динамо» стартовало в сезоне с двух ничьих и крупной победы. Миром бело-голубые разошлись с «Локомотивом» и новичком РПЛ воронежским «Факелом», а три очка забрали дома в матче с «Торпедо». Игра закончилась разгромом «автозаводцев» 4:0.

Статистика личных встреч Крылья Советов — Динамо

Друг с другом команды играли 113 раз. В 53 матчах сильнее были бело-голубые, в 34 — волжане. Еще 26 игр закончились вничью.

«Динамо» не может обыграть «Крылья» с 2020 года. Три последних матча (два в чемпионате, один в Кубке России) закончились победами самарцев.

Прошлая игра и вовсе закончилась разгромом — «Крылья» обыграли «Динамо» в Самаре 5:2.

Прогнозы на матч Крылья Советов — Динамо 7 августа 2022

Гости, ожидаемо, фавориты предстоящего противостояния, пусть и не явные. Коэффициенты на победу «Динамо» около 2.5, когда на победу «Крыльев» — около 2.75. На ничью — 3.5.

Прямая трансляция матча 4 тура РПЛ Крылья Советов — Динамо 7 августа 2022

Трансляция матча Крылья Советов — Динамо 7 августа состоится в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер».

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по самарскому времени (в 17:30 по самарскому).

Следите за трансляцией встречи на сайте samara.kp.ru.

97: Финальный свисток. "Динамо" побеждает 2:0.

91: 6 минут добавил арбитр к основному времени матча.

85: Судья посмотрел повтор и отменил гол. Увидел игру рукой. Все еще 0:2.

83: "Крылья" отыграли один мяч - 1:2.

После подачи с углового Витюгов животом втолкнул мяч в ворота.

83: Глушенков приложился по воротам, Лаксальт подставил ногу и мяч ушел на угловой.

82: Паршивлюк сфолил на Хубулове и получил желтую. Тут же игрок "Динамо" показал, что ему нужна замена.

74: Двойная замена у "Динамо": Макаров вместо Скопинцева, Карапузов вместо Лесового.

72: Тройная замена у "КС": Шитов вместо Цыпченко, Хубулов вместо Соколова и Барач вместо Евгеньева.

71: Цыпченко в борьбе с Шуниным оказался на газоне. Игрок "КС" не может встать. Судья показывает, что это фол в атаке.

70: Гагнидзе получается желтую за фол на Коваленко.

60: Грулев забивает второй мяч "Динамо" - 0:2.

Моро сделал пас из глубины, Грулев выскочил на рандеву с Ломаевым и переиграл вратаря "КС".

59: Замена у "Динамо": Лаксальт меняет Тюкавина.

55: Разыграли самарцы и подали в штрафную "Динамо", но там властвует Шунин.

54: Роберто Фернандес сфолил на Глушенкове, тем самым сорвав атаку самарцев. Желтую получает парагваец.

54: Мощный удар по воротам "Крыльев", но прямо в Ивана Ломаева.

46: Второй тайм начался. Команды обменялись опасными моментами. Моро пробил мимо ворот "КС", Глушенков попал в створ, но Шунин выручил.

48: Свисток арбитра. Перерыв.

46: Глушенков бьет со штрафного сильно выше ворот.

45: Тюкавин сфолил на Соколове. До ворот "Динамо" далековато.

45: Тюкавин убегал один на один с вратарем "КС" Ломаевым, из этой дуэли победителем вышел голкипер.

42: "Крылья" снова в атаке. Поджали "Динамо" в конце тайма. Однако выйти на ударную позицию у волжан не получается.

40: А теперь находят, но мяч после удара головой Цыпченко пролетает мимо ворот. Грулев помещал игроку "КС" пробить лучше.

40: "Динамо" всей командой выстроилось перед своей штрафной. Самарцы не могут найти путь к воротам гостей.

36: Бейл после подачи с углового пробил головой в створ ворот "Динамо", но попал прямо в руки Шунину.

33: Цыпченко вышел на ударную позицию и пробил. Фернандес подставился под удар.

32: Подача в штрафную "Динамо" - защитники гостей не дали самарцам подобраться к мячу, и тот ушел за пределы поля.

24: "Крылья" снова в атаке. Если бы не пятка Паршивлюка, то могло бы быть очень опасно - мяч шел прямо в Ежову, который был в убойной позиции.

22: И еще один удар Глушенкова. На этот раз форвард "Крыльев" попал в створ ворот "Динамо", но там выручил Шунин.

21: Глушенков неудачно пробил по воротам "Динамо". Слишком неточно.

19: Витюгов слишком рьяно выражал недовольство действиями арбитра и получил желтую. Непонятно только, что именно не понравилось игроку "Крыльев".

16: Каркас ворот спасает "Динамо". Глушенков отдал через себя на Цыпченко, Дмитрий пробил, этот выстрел гости парировали, и мяч отскочил в Соколову. Тот приложился от всей души, но в створ не попал.

13: "Динамо" открывает счет в матче! 0:1.

Подача с углового, Роберто Фернандес оказался первым на мяче и головой переправил его в ворота. Первый мяч новичка бело-голубых в РПЛ.

7: Грулев прошел по правому флангу и прострелил в штрафную "КС", но на пути мяча встал голкипер самарцев Иван Ломаев.

5: Ломаев вышел далеко из ворот и чуть не устроил "Крыльям" проблемы. Однако, к счастью для самарских болельщиков, все обошлось.

4: Смолов оказался в убойной позиции, но мяч задел пятку Солдатенкова и ушел за пределы поля.

Стартовый свисток прозвучал. Матч начался!

Добрый вечер, любители российского футбола. До матча меньше получаса. Составы команд известны:

«Крылья Советов»: 1 Ломаев, 23 Бейл, 24 Евгеньев, 4 Солдатенков, 5 Горшков, 11 Ежов, 14 Коваленко, 8 Витюгов, 18 Соколов, 7 Цыпченко, 15 Глушенков.

Запасные: 39 Фролов, 81 Овсянников, 95 Гапонов, 44 Барач, 17 Хубулов, 13 Липовой, 72 Тепляков, 73 Шитов.

«Динамо»: 1 Шунин, 4 Паршивлюк, 15 Сазонов, 6 Фернандес, 7 Скопинцев, 20 Грулёв, 34 Гагнидзе, 8 Моро, 11 Лесовой, 70 Тюкавин, 10 Смолов.

Запасные: 31 Лещук, 76 Купцов, 25 Макаров, 43 Осокин, 50 Кутицкий, 77 Карапузов, 91 Гладышев, 92 Цесь, 93 Лаксальт.