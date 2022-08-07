«Ее искали двое суток»: в Самаре 11-летняя девочка помогла найти пропавшую пенсионерку

Юная Полина помогла найти пропавшую пенсионерку. Фото: vk.com/la_samara

В Самаре 11-летняя девочка помогла найти пропавшую пенсионерку, которую двое суток разыскивали волонтеры. О большом поступке неравнодушной юной помощницы рассказали в региональном отряде «ЛизаАлерт».

За сутки проехали 230 километров

Как рассказали в «ЛизаАлерт», 74-летняя Альбина Сергеевна пропала 2 августа. Женщина вышла из дома прогуляться – и не вернулась. Родные пожилой самарчанки забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам поискового отряда.

На поиски пропавшей сразу же отправились неравнодушные добровольцы.

- За сутки «конные» экипажи проехали 230 км, еще 37 километров прошли пешие поисковики, - сообщает «ЛизаАлерт». – Поисковики напечатали и распространили 200 ориентировок.

Именно благодаря одной из них Альбина Сергеевна смогла наконец-то очутиться дома, среди родных и близких. Благодаря ориентировке – и внимательности неравнодушной юной самарчанки.

В поисках пропавшей женщины волонтеры проехали более 230 км. Фото: vk.com/la_samara

Не прошла мимо чужой беды

Про пропавшую пожилую даму, которую волонтеры ищу в их районе, 11-летней Полине рассказала ее бабушка. Рассказала бабушка и про ориентировку, которая висит на ближайшей остановке. Поэтому когда Полина заметила во дворе незнакомую женщину, которую раньше здесь не видела, девочка не поленилась дойти до остановки и переписать номер телефона «горячей линии» и приметы пропавшей пенсионерки. После этого девочка подошла к пожилой даме и спросила, как ее зовут.

- Альбина, - ответила женщина, и Полина еще больше уверилась в своих подозрениях.

На следующее утро школьница убедила дедушку позвонить на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» и рассказать о появившейся во дворе посторонней женщине.

- Уже через полчаса после звонка дедушки Полины за Альбиной Сергеевной приехали родственники, - рассказали в «ЛизаАлерт». - Еще один поиск закончился заветным оповещением «Найдена! Жива!». Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Самарской области благодарит Полину, ее родителей, бабушку и дедушку за то, что не прошли мимо – ориентировки, человека и чужой беды!