«Крылья Советов» проиграли «Динамо» 0:2 в четвертом туре РПЛ

Самарцы имели возможность забить, но вратарь гостей Антон Шунин оставил свои ворота в неприкосновенности. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче четвертого тура РПЛ. Встреча проходила в Самаре и закончилась со счетом 2:0. Представляем вашему вниманию обзор матча 4 тура РПЛ Крылья Советов — Динамо 7 августа 2022 года.

«Динамо» начало с позиции силы. Москвичи с первых минут большими силами пошли вперед и организовали несколько опасных моментов у ворот самарцев. Один из них привел к голу. После подачи с углового новичок бело-голубых Роберто Фернандес первым оказался на мяче и переправил его головой в ворота «Крыльев». Это дебютный гол парагвайского защитника в России.

После забитого мяча, казалось, «Динамо» попробует увеличить разрыв в счете, однако матч пошел по другому сценарию. Постепенно игра выровнялась, а под конец тайма «Крылья» и вовсе завладели инициативой.

Цыпченко и Глушенков то и дело искали подходы к воротам москвичей. Однако самый убойный момент был у Артема Соколова. 19-летний полузащитник приложился по мячу от всей души, но только сотряс перекладину.

В самом конце тайма «Динамо» подловило «Крылья» на контратаке, один на один с вратарем хозяев Иваном Ломаевым выходил Константин Тюквавин. Но форвард бело-голубых сначала замешкался и чуть не дал защитникам себя догнать, а потом не смог переиграть голкипера «Крыльев».

Во втором тайме «Динамо» добавило остроты, самарцы же продолжали давить. Однако забили москвичи.

Никола Моро нашел пасом из глубины Вячеслава Грулева. Тот вышел на рандеву с Иваном Ломаевым и переиграл вратаря «Крыльев» — 0:2.

На 83 минуте «Крылья» смогли-таки отыграть один мяч. Максим Витюгов втолкнул мяч в ворота. Не без помощи Моро. Но судья посчитал, что игрок «Крыльев» сыграл в этом моменте рукой. После просмотра повтора арбитр взятие ворот отменил.

Семь лет «Динамо» не могло обыграть «Крылья» в Самаре, наконец бело-голубые прервали эту серию. Благодаря этой победе «Динамо» набирает восемь очков и сравнивается по этому показателю с «Зенитом». «Крылья» остаются с четырьмя очками.

В следующем туре бело-голубые 13 августа примут «Краснодар». Самарцы в этот же день сыграют в Москве с «Локомотивом».