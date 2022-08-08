«Крылья» сыграли с «Динамо», а 11-летняя девочка нашла пропавшую пенсионерку: что случилось в Самаре за выходные 6-7 августа 2022

Самарские «Крылья» сыграли с «Динамо», 11-летняя девочка нашла пропавшую пенсионерку, а жители региона делятся фото с заполненными пляжами

В прошедшие выходные самарские «Крылья Советов» дома уступили московскому «Динамо» в очередном туре российской премьер-лиги, жители региона делились в соцсетях фотографиями заполненных пляжей, а 11-летняя девочка помогла найти пропавшую пенсионерку. Рассказываем, что произошло в Самаре в прошедшие выходные по состоянию на 8 августа 2022.

Самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе принимали московское «Динамо» в четвертом туре РПЛ. Гости с первых минут пошли в атаку и реализовали один из опасных моментов, а во втором тайме москвичи забили снова. Самарцы один раз все же отправили мяч в сетку ворот соперника, но засчитан он не был. В итоге «Крылья» уступили, проиграв во второй раз в сезоне.

В Самаре 11-летняя девочка помогла найти пропавшую пенсионерку, которую двое суток искали волонтеры. Пожилая женщина вышла из дома на прогулку, но долгое время не возвращалась. Девочка заметила во дворе незнакомую бабушку и убедила своего дедушку позвонить на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт». Уже через полчаса после звонка родные забрали потерявшуюся пенсионерку.

В Самарской области пожаловались на большое количество людей на пляже в Ширяево. «Шагу некуда ступить, и тем более – нормально поплавать», - писали пользователи соцсетей и делились фотографиями. В жаркие выходные жители региона предпочитали проводить время на пляжах, заполняя там все свободное пространство.

Организаторы опубликовали полный список артистов, которые выступят на «Метафесте 2022». В этом году участниками мультиформатного фестиваля станут 50 исполнителей и групп. Среди них Найк Борзов, «Кирпичи» и ILWT. Кроме выступления музыкантов на «Метафесте» пройдут лекции по разным темам и другие активности. Кроме того, в Ширяево пройдет фестиваль «Жигулевская вишня», где гостей ждет дегустация вишневых пирогов.

В Самаре 15 августа начинается судебный процесс над дочерью экс-мэра Самары Людмилой Тарховой, которую обвиняют в вымогательстве 200 млн рублей у депутата губдумы Александра Милеева. В эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре адвокат Людмилы Тарховой Андрей Карномазов рассказал, что женщина требовала вернуть долг, а 200 млн рублей – это не стоимость компромата, а та самая сумма, которую, по словам Карномазова, Тархов якобы дал депутату на развитие бизнеса.