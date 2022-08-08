Ни чаю попить, ни в душ сходить: жители села под Самарой пожаловались на тухлую желтую воду из крана

Жители села Дубовый Умет пожаловались на проблемы с водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители села Дубовый Умет Волжского района Самарской области пожаловались на тухлую желтую воду, текущую из крана в августе 2022 года. Люди уверяют, что исправно платят немалые деньги за водоснабжение, однако из кранов течет желтая, дурно пахнущая жижа, которую невозможно использовать ни для приготовления пищи, ни для личной гигиены. Журналист «КП-Самара» выяснила, что происходит с водоснабжением в селе.

«Ломаются фильтры и бытовая техника»

Местные жители сетуют: проблеме уже много лет, однако решать ее власти не торопятся.

- Воду в наш сельский водопровод забирают из небольшого озерца под названием Государка, - рассказала журналисту «КП-Самара» местная жительница Татьяна Салмина. – Но трубы водопровода очень сильно изношены, а сам водоем никак не огорожен и много лет не чистится. Более того, все кому не лень ездят на берег отдыхать, купаются и моют машины неподалеку от водозабора.

В результате качество воды из-под крана в Дубовом Умете не выдерживает никакой критики.

- Из крана течет тухлая желтая вода, которую нельзя не только пить, но и использовать для бытовых целей, - рассказывает Татьяна. - У нас ломаются фильтры и бытовая техника, людям приходится ехать за водой в соседнее село, а бутилированную воду для приготовления пищи покупает 90% жителей! У всех односельчан огороды, многие разводят скотину. В таких условиях ухаживать за животными и огородом крайне сложно. И при этом мы платим немалые деньги за воду, не пригодную к использованию – 59.19 рублей за кубометр!

Желтую вонючую жижу невозможно использовать ни для приготовления пищи, ни для гигиены. Фото: предоставлено "КП-Самара"

По славам сельчан, нередко им приходится сидеть и вовсе без воды – напор в водопроводе отсутствует.

- Мы неоднократно обращались в администрацию с просьбой решить проблему, но ситуация не меняется, - говорит Татьяна Салмина. – Мы мечтаем, чтобы до нас дотянули нормальный водопровод из Южного города, или хотя бы очистили наше озеро и отремонтировали водозабор. А еще – провели пересчет платы за воду.

«Речь о миллионах рублей»

В администрации села признались, что о проблеме знают. Однако денег на ее решение нет.

- Вода цветет – водоем-то открытый, - пояснил журналисту «КП-Самара» директор МУП ЖКХ села Дубовый Умет Рафик Османов. – Никаких систем очистки система водозабора не предусматривает – в краны поступает такая вода, какая она есть в озере. Обычно она довольно чистая, однако в августе-сентябре, когда начинается цветение, качество воды сильно падает. Решить проблему моно было бы установкой систем очистки, однако мы лишь арендаторы, а не собственники, а у собственника – администрации – средств на это нет. Речь ведь идет о немалой сумме, это миллионы рублей. Наше село стоит в очереди на модернизацию водопровода по программе «Чистая вода». Однако когда до нас дойдет очередь, и дойдет ли вообще – пока неизвестно.

Сельчане написали коллективное обращение к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну. Они просят парламентария вступиться за них и содействовать скорейшему решению проблемы воды в Дубовом Умете.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.