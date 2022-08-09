Погода в Самаре на рабочую неделю до 12 августа 2022: температура начнет понижаться

Большую часть недели в Самаре по-прежнему будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области температура начнет понижаться, на севере региона возможно до +23 градусов, сообщили в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на предстоящей рабочей неделе до 12 августа 2022.

По данным синоптиков, под влиянием поля повышенного атмосферного давления на территории региона в основном сохранится жаркая погода. В ближайшие дни столбик термометра уверенно преодолеет отметку в +30 градусов и достигнет показателя в +35 градусов.

Ориентировочно, в середине недели с запада приблизится холодный фронт, в результате чего местами пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, возможен град. Кроме того, в конце рабочей недели начнет понижаться температура, на севере области возможно до +23 градусов.

В ночные часы в Самарской области на протяжении большей части рабочей недели ожидается от 15 до 20 градусов тепла.

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