День физкультурника в Самаре - 2022: полная программа праздника 13 августа на набережной и в парках

На День физкультурника свое мастерство покажут профессиональные команды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре на набережной отметят День физкультурника. Гости праздника смогут сами поучаствовать в разных мастер-классах и посмотреть выступления профессиональных спортсменов.

День физкультурника проводится каждую вторую субботу августа, в этот раз – 13 августа. Праздник ведет свою историю с 1939 года. Изначально дата празднования устанавливалась ежегодно, с 1961 года День физкультурника начали проводить во вторую субботу августа. Рассказываем, как пройдет день физкультурника в Самаре летом 2022.

Где пройдет

Праздник состоится на второй очереди набережной.

Когда пройдет

13 августа, в субботу. Начало праздника – в 16:00.

Какие площадки будут работать на Дне физкультурника в Самаре

В День физкультурника на набережной будет работать 8 площадок, где все желающие смогут принять участие в спортивном квесте. Сделают площадки с армрестлингом, искусственным скалодромом, мини-гольфом, лазерным тиром, северной ходьбой, ГТО (нормативы можно будет выполнить в тестовом режиме), надувной полосой препятствий, а также тесты на знание ЗОЖ.

На набережной организуют площадки по пляжным футболу, волейболу, теннису и регби. В акватории второй очереди набережной реки Волги состоится парусная регата.

Мастер-классы

Гости праздника смогут поиграть в футбол, баскетбол, волейбол и попробовать свои силы в других видах спорта.

На мобильном баскетбольном корте проведут мастер классы по играм в формате 3x3. Также мастер-классы проведет региональная спортивная федерация футбола. Также секретами мастерства поделится обладатель 6-го дана айкидо Дмитрий Цапаев. Волейбольная «Нова» предложит желающим провести товарищеский матч с игроками команды.

Площадки спортивных команд

На набережной свои площадки представят федерация кинологического спорта и спортивная школа олимпийского резерва №5, чьи воспитанники являются призерами и чемпионами мировых и российских турниров.

«Мега-Лада» покажет мототехнику, на которой выступают спортсмены команды. Все желающие смогут сфотографироваться с мотоциклами и маскотом клуба рысью «Лаки».

Показательные выступления проведут спортсмены-парашютисты Самарского областного аэроклуба ДОСААФ России.

Детский квест

Отдельная программа разработана для самых юных участников праздника. Предусмотрено несколько детских «станций». Ребята смогут поиграть в настольные игры, сделать аквагрим и посетить парк аттракционов. Все участники детского квеста получат сувениры.

Ночной забег и трансляция матча «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

На сцене около бассейна ЦСК ВВС гости праздника увидят выступления спортивных клубов и федераций, а также творческих коллективов. В 16:00 на медиаэкранах сцены начнется трансляция матча «Крыльев Советов» с «Локомотивом» - самарцы проводят выездную игру в пятом туре российской премьер-лиги.

Финальным мероприятием Дня физкультурника станет ночной забег «Огни Самары». Состоятся забеги на разные дистанции, первые участники выйдут на старт в 20:45. Все, кто побежит с фонариками, смогут выстроится буквой Z, приняв участие во флешмобе в поддержку воинов, принимающих участие в специальной операции на Украине.

По ходу Дня физкультурника также проведут акцию, во время которой можно будет заполнить открытку «Спасибо, парни!». Кроме того, состоится выставка военных артефактов, будет работать пункт отбора на военную службу по контракту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ладушка, Лютик и Эйс: какие маскоты поддерживают команды из Самарской области в спортивном сезоне-2022/23

Рассказываем, какие маскоты есть у команд Самарской области в спортивном сезоне-2022/23 (подробнее)